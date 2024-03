Bliżej nowych sankcji na Rosję. UE zrezygnuje z rosyjskiego paliwa jądrowego?

Od podpisania deklaracji nic się jednak więcej przy tym projekcie nie stało. Rosatom dalej buduje siłownie i zarabia na dostawach i odbiorze zużytego paliwa.

Jak Ukraina pogoniła Rosatom

Do 2011 roku rosyjska firma TVEL (należy do Rosatomu) była wyłącznym dostawcą zespołów paliwowych dla ukraińskich elektrowni jądrowych. Rosjanie odbierali też całe zużyte paliwo jądrowe, na czym dobrze zarabiali. Kijów musiał płacić za odbiór i utylizację, a Rosja odzyskiwała z paliwa pełnowartościowy materiał jądrowy.

Skończyło się to 11 lat temu, kiedy w południowoukraińskiej elektrowni jądrowej zainstalowano pierwsze amerykańskie zespoły paliwowe koncernu Westinghouse. Do lutego 2022 r. udział amerykańskiego paliwa (z zakładów w Szwecji) wynosił już 46 proc.

Tuż przed rosyjską agresją, Kijów chciał kupić od Amerykanów dwa reaktory pozostałe po jednym z zaniechanych projektów. Ukraina liczyła też na budowę pięciu nowych bloków energetycznych przez Westinghouse.

Kontrakt na dostawy rosyjskiego paliwa kończy się w 2025 r.