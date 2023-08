Zdaniem szefa E.ON wciąż jest możliwy powrót do energetyki jądrowej. „Technicznie możemy to zrobić” – powiedział Leonhard Birnbaum, ale jednocześnie zaznaczył, że to wymaga decyzji politycznej. A na razie nie widać by politycy byli w stanie taką decyzję podjąć.

W marcu tego roku, na kilka tygodni przed planowanym zakończeniem eksploatacji ostatnich trzech elektrowni jądrowych w Niemczech szef E.ON Leonhard Birnbaum ostro skrytykował decyzję rządu federalnego o wyłączeniu elektrowni. Powiedział, że nie rozumie tej decyzji. „Pozbawiamy Niemcy ważnej opcji, chociaż kryzys energetyczny jeszcze się nie skończył” – powiedział Birnbaum na konferencji prasowej.

„Zamykamy jedną z najbezpieczniejszych, najbardziej produktywnych i najlepszych elektrowni na świecie” – powiedział odnosząc się do elektrowni jądrowej Isar 2, która w sumie wyprodukowała ponad 400 terawatogodzin energii elektrycznej. To ponad dwa razy więcej niż zużywa rocznie 40 milionów gospodarstw domowych w Niemczech.