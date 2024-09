Podczas V Kongresu Nowej Mobilności, który odbył się w EXPO Łódź, Sieć Badawcza Łukasiewicz podpisała dwa listy intencyjne o współpracy z Europejską Fundacją Innowacji oraz z Politechniką Łódzką. Sygnatariusze dokumentów zobowiązali się wspólnie rozwijać i promować nowe technologie, działać na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych oraz wzmacniać współdziałanie przy inicjatywach łączących naukę z biznesem i budujących wyższy poziom życia społecznego zarówno mieszkańców regionu łódzkiego, jak i Polski.

W uroczystości wzięli udział dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, oraz Monika Szymonek-Stec, wiceprezes Europejskiej Fundacji Innowacji.

– Podpisanie listu intencyjnego z Europejską Fundacją Innowacji to kolejny krok dla podkreślania kluczowej roli komercjalizacji w Łukasiewiczu. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy współpracę z organizacją, która stawia na transfer wiedzy do biznesu i tak jak Łukasiewicz widzi potencjał wdrożeniowy polskiej nauki – podkreśla Hubert Cichocki.

– Szczególnie zależy nam na obszarach związanych z komercjalizacją nie tylko bezpośrednią, ale i pośrednią. Wiemy, że to cele ważne także dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, stąd nasza współpraca. Stawiamy także na kompleksowe wsparcie start-upów i działania, które podkreślą nieocenioną rolę pracy naukowców – wskazuje Monika Szymonek-Stec.

Artur Ettinger

Prof. Krzysztof Jóźwik ocenia, że podpisanie listu intencyjnego między Politechniką Łódzką a Siecią Badawczą Łukasiewicz „otwiera przed nami nowe możliwości”.

– Dzięki tej synergii możemy skupić się na działaniach aplikacyjnych, które przyniosą realne korzyści. Choć nie dysponujemy potencjałem przemysłowym do wdrażania tych rozwiązań, Sieć Badawcza Łukasiewicz posiada niezbędne zasoby, aby to zrealizować – powiedział rektor Politechniki Łódzkiej.– Wierzę, że nasza współpraca nie tylko wesprze nas w działaniach aplikacyjnych, ale również przyczyni się do kształcenia kadry na potrzeby Łukasiewicza. Posiadamy prawa akademickie, a Sieć Badawcza Łukasiewicz jest głęboko zainteresowana, aby jej pracownicy mogli rozwijać się naukowo we współpracy z Politechniką Łódzką. Dla obu stron jest to kluczowy krok w zacieśnianiu współpracy i budowaniu wspólnej przyszłości – podkreślił prof. Jóźwik.

Rangę tej współpracy zarówno dla regionu, jak i dla całego kraju podkreśla prezes Łukasiewicza.

– Porozumienie z Politechniką Łódzką obejmie nie tylko Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, ale z czasem i inne instytuty naszej Sieci. Szczególnie liczę na współpracę przy projektach wdrożeniowych o wysokim poziomie gotowości technologicznej, które mają potencjał do komercjalizacji. Jestem przekonany, że wymierne efekty tego porozumienia poznamy już niebawem – dodał prezes Cichocki.

Warto przypomnieć, że Sieć Badawcza Łukasiewicz składa się z 23 instytutów badawczych zlokalizowanych w 12 miastach Polski, zatrudnia 7 tys. pracowników, w tym ponad 4,5 tys. naukowców i inżynierów, którzy dysponują ponad 400 laboratoriami. Jest to największa organizacja badawczo-rozwojowa (B+R) w Polsce i jedna z największych w Europie.

Jedne z kluczowych działań Łukasiewicza od lat skoncentrowane są na technologiach związanych z projektowaniem, produkcją i użytkowaniem środków transportu oraz infrastruktury logistycznej. Prace badawczo-rozwojowe w szczególności są prowadzone w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.