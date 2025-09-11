Kanclerz Niemiec po spotkaniu z branżą przemysłową podkreślił, że „nikt nie chce powstrzymać” odejścia kraju od węgla. — Nikt nie chce powstrzymać odchodzenia od węgla, ale wycofywanie się następuje szybciej niż zastępowanie go innym źródłem — mówił Merz, cytowany przez agencję Bloomberg. Dodał, że chciałby, aby było odwrotnie.

Zamykanie elektrowni węglowych w Niemczech

Największa gospodarka Europy zobowiązała się do całkowitego zaprzestania wykorzystywania paliw kopalnych do 2038 r. Duża elektrownia na węgiel brunatny, należąca do LEAG AG Jänschwalde, ma zamknąć kolejny blok do końca roku. W przypadku elektrowni na węgiel kamienny i małych elektrowni na węgiel brunatny nie przewiduje się żadnych nowych zamknięć, ponieważ sektor ten osiągnął już swój cel na 2028 r.

Niemcy będą potrzebować wsparcia na wypadek niedoboru energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, po tym, jak dwa lata temu wyłączyli siłownie jądrowe. Regulator energetyczny poinformował w zeszłym tygodniu, że do 2035 r. potrzebne będzie 22-36 GW dodatkowej mocy, aby zapewnić dostawy prądu. – Kwestia bezpieczeństwa dostaw dla naszego przemysłu jest naprawdę bardzo wysoko na liście priorytetów – powiedział Merz.

Propozycja Merza wymagałaby poparcia parlamentu, ponieważ zamykanie elektrowni węglowych jest nakazywane przez organ regulacyjny, niezależnie od interwencji politycznej.