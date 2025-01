Protest rozpocznie się w południe przed siedzibą największej spółki elektroenergetycznej PGE Polskiej Grupy Energetycznej przy ul. Mysiej. Tam Solidarność podejmie próbę wręczenia petycji zarządowi PGE, a następnie przemaszeruje pod budynek Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” organizuje akcję protestacyjną w Warszawie. Związkowcy zamierzają protestować „w obronie miejsc pracy oraz całej polskiej gospodarki” w związku z zapowiadanymi decyzjami o wyłączeniu węglowych bloków energetycznych począwszy od 2025 roku. Aby do tego nie dopuścić rząd pod koniec 2024 r. przyjął projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy, która pozwolić ma na wydłużenie systemu wsparcia dla starszych elektrowni węglowych do 2028 r.

Co zarzucają zarządom spółek związki zawodowe?

Związkowcy twierdzą, że brak zdecydowanej reakcji rządu „na szkodliwe dla polskiej gospodarki decyzje podejmowane przez zarządy spółek energetycznych spowoduje uzależnienie się Polski od energii pozyskiwanej z zagranicy po znacznie zawyżonych cenach". – To świadome narażanie naszego Państwa na ryzyko powstania ”luki mocowej”, w której w krajowym systemie energetycznym zabraknie stabilnych źródeł energii elektrycznej dla zapewnienia ciągłości dostaw dla odbiorców. W konsekwencji, wobec braku nadwyżek produkcji w innych krajach ościennych, zmusi to Polskę do importu energii z obszaru wschodniego, np. z Rosji czy Białorusi – uważa Jarosław Grzesik, przewodniczący sekretariatu NSZZ Solidarność.

Pod koniec roku Enea i Tauron ogłosiły swoje wieloletnie strategie. Tauron przekazał, że w latach 2028 – 2030 r. wyłączy wszystkie swoje elektrownie węglowe poza nową elektrownią Jaworzno 910 MW. Enea zaś planuje przekazanie do swoich elektrowni po 2030 r. do tzw. zimnej rezerwy. - Jeśli rzeczywiście tak się stanie i w 2030 r. polska energetyka przestanie spalać "czarne złoto", sytuacja spółek węglowych stanie się wręcz dramatyczna – nie za 10, 20 czy 30 lat, tylko za lat 6. To jest scenariusz wręcz nieprawdopodobny – pisze z kolei przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek na stronie Solidarności Górniczej.