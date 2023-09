Węgiel rosyjski udaje kazachski? Jest odpowiedź służb

Tym informacjom zaprzecza nie tylko Urząd Morski w Szczecinie a także Krajowa Administracja Skarbowa. Zdaniem Brejzy ponad milion ton węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. „Transport małymi jednostkami z obwodu leningradzkiego realizują rosyjscy marynarze" — poinformował w środę senator PO Krzysztof Brejza. W mediach społecznościowych parlamentarzysta zamieścił nagrania wideo.

- Wiem, że w papierach wpisywany jest węgiel pochodzący rzekomo z innego kraju. Najczęściej z Kazachstanu - mówił potem na konferencji prasowej Krzysztof Brejza, cytowany przez Wyborcza.pl. - Pojawia się pytanie, czy po doświadczeniach z 2017 r., kiedy do Polski był wwożony z fałszywą dokumentacją węgiel z Donbasu, można ufać, czy to węgiel tego pochodzenia, który jest wskazywany w dokumentacji. Według ekspertów - absolutnie nie. Nie wiemy, co jest wwożone na statkach różnych państw pod różnymi banderami - powiedział.

W odpowiedzi na nasze pytania KAS wskazuje, że węgiel pochodzący z Rosji jest objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski. „Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dba o to żeby sankcje nałożone na Federację Rosyjską w związku z wojną w Ukrainie były przestrzegane. Kontrolujemy wszystkie towary wpływające do polskich portów, dokumenty, które im towarzyszą oraz sprawdzamy bandery statków” - informuje nas KAS.

Jak tłumaczy KAS, transport węgla jest weryfikowany pod względem jego pochodzenia, a jeżeli jest taka potrzeba wykonujemy specjalistyczne badania laboratoryjnie. Węgiel, który przypływa do Polski pochodzi np. z Kazachstanu, a nie Rosji. „Transporty węgla z Kazachstanu realizowane są głównie koleją do portów w różnych krajach nadbałtyckich, a następnie drogą morską lub kolejową do Polski. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Kazachstanu jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie” – dodaje.