Opłata solidarnościowa będzie kosztowała Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) ok. 1,6 mld zł. Kwota, o jaką walczą związkowcy, to ok. 240 mln zł do podziału. Rozmowy trwają z zarządem od tygodni, ale bez rezultatu.

Bez powodzenia

Fiaskiem zakończyły się rozmowy 4 września przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry" - oraz zarządu firmy w ramach sporu zbiorowego dotyczącego wypłaty nagrody dla załogi. „Po przedstawieniu stanowisk strony sporu uzgodniły, że kolejna tura rokowań zostanie przeprowadzona 11 lub 12 września” – podaje górnicza Solidarność. Na konferencji wynikowej za II kw. 2023 Prezes JSW Tomasz Cudny pytany, czy spółka wypłaci pracownikom wartość 15 proc. podatku solidarnościowego, odpowiedział jedynie, że prowadzone są rozmowy ze stroną społeczną.

Postulaty górników

To dla związkowców mało i na 29 września zapowiedzieli protest w Warszawie. „Jedziemy do stolicy zawalczyć o należne pieniądze dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej” – podkreślają związki zawodowe na jednym z portali społecznościowych. Chcą oni, aby zarząd przeznaczył 15 proc. od tej na jednorazową wypłatę̨ pieniężną, która miałaby zostać wypłacona pracownikom spółki. Wartość funduszu wypłaty nagrody stanowiłaby około 240 mln. zł, a ogółem koszty pracodawcy obciążyłyby JSW kwotą około 302 mln. zł. JSW zatrudnia 21 tys. pracowników.

Podwyżki w JSW już były

Przypomnijmy, że górnicy w JSW w tym roku dostali już podwyżki. W raporcie za II kw. tego roku czytamy, że już teraz zgodnie z zawartym porozumieniem od 1 stycznia 2023 r. fundusz płac dla pracowników JSW został zwiększony o 15,4 proc. i wzrośnie o ok. 580 mln zł. Z kolei porozumienie zawarte 8 lutego 2023 r. kończyło spór zbiorowy dotyczący wzrostu stawek płac zasadniczych w 2023 r. o 25 proc.