NFOŚiGW odpiera zarzuty i wskazuje, że zgodnie z regulaminem listy ZUM IOŚ-PIB ma 30 dni roboczych na weryfikację zgłoszenia. – Faktyczny czas oczekiwania na weryfikację zależy m.in. od liczby zgłoszeń. Obecnie jest to kilka dni. Weryfikacja do tej pory odbywa się płynnie w terminach krótszych niż czas przewidziany w regulaminie – informuje nas NFOŚiGW.

Co się zmieni dla klientów?

W związku z zawieszeniem naboru do programu „Czyste powietrze” mogłoby się wydawać, że te przepisy nie będą miały zastosowania do końca marca, kiedy program dotacji do termomodernizacji ruszy na nowo. Klienci, którzy będą chcieli nabyć pompę ciepła tylko i wyłącznie z własnej kieszeni, będą mogli nadal to robić: obecność na liście ZUM może być jedynie wskazówką.

Mimo to prezes wskazuje także, że wstrzymanie naboru do programu „Czyste powietrze” do końca marca niewiele zmieni. – Oczywiście, obecnie wąska liczba urządzeń nie jest problemem, bo nabór do programu „Czyste powietrze” wstrzymano, a kolejne firmy mogą w tym czasie uzyskiwać wpis do listy ZUM. Kto jednak zdążył złożyć wniosek o dotacje na pompy ciepła, których nie ma jeszcze na liście ZUM, a korzystał z okresu przejściowego, może nie dostać wsparcia. Jeśli wnioski będą ocenianie już w 2025 r., to wedle kryteriów, które będą obowiązywały od 2025 r., dotacji w ramach „Czystego powietrza” nie otrzymają – podsumowuje Lachman.

Pod koniec 2024 r. na liście urządzeń i materiałów spełniających warunki programu „Czyste powietrze” znajdowało się ponad 3,5 tys. urządzeń grzewczych, w tym blisko 130 producentów pomp ciepła. Na liście ZUM, jeśli chodzi o producentów pomp ciepła – w zależności ich od rodzaju – jest obecne od zera do maksymalnie 25 proc. uczestników rynku. Nie liście ZUM nie ma żadnej pompy powietrze–powietrze, a najwięcej jest pomp powietrze–woda. – Większość producentów nie zdołała przebrnąć przez te procedery, abstrahując już od naszej opinii, że są one niezgodne z prawem – dodaje.

Obowiązek wyboru z listy ZUM dotyczy także kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. W tym przypadku jednak firmy nie muszą przechodzić żadnych nowych procedur, ponieważ dla tego typu urządzeń nie są wymagane żadne nowe dokumenty.

Do czasu publikacji materiału nie otrzymaliśmy stanowiska Funduszu w sprawie skargi złożonej przez branżę do Komisji Europejskiej.