Czyste Powietrze nadal z zaległościami. Resort przyznaje się do opóźnień

Spłata zaległości w wypłacie środków dotacyjnych w ramach tego programu trwa. Pojawiły się one od grudnia 2023 r., kiedy wygasły kolejne źródła finansowania, a nowe nie były zapewnione. W styczniu uruchomiono na ten cel kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). – Od początku roku z KPO i budżetu NFOŚiGW przekazaliśmy łącznie ponad miliard złotych. Płatności cały czas przyśpieszają. W drugiej połowie marca wypłacono do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) ok. 360 mln zł – informuje nas NFOŚiGW.

Reklama

Zaległości jeszcze są

Równolegle w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz w NFOŚiGW trwają prace nad wypłatą kolejnych pieniędzy z KPO. Ponadto w kwietniu br. do budżetu programu trafi 6,4 mld zł środków europejskich (program FEnIKS), który wdrażany będzie na podstawie umów grantowych przez wfośigw.

Czytaj więcej OZE Duże zmiany dla prosumentów. Jest projekt noweli ustawy OZE Prosumenci będą mogli zdecydować po 1 lipca, czy chcą być rozliczani w tzw. net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej czy w oparciu o cenę godzinową - wynika z projektu opublikowanego w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Resort i NFOŚiGW przyznają, że jeszcze przez jakiś czas wypłata dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej może być opóźniona, ale każda płatność – jak podkreślają – dla beneficjentów „Czystego Powietrza” zostanie zrealizowana. – Wypłata kolejnych transz środków KPO, które obecnie finansują program, wymaga uprzedniego rozliczenia poprzedniej. To skomplikowany proces, który jednak skutecznie realizujemy odpowiadając na wymagania Komisji Europejskiej. Nowe środki z programu FEnIKS zaspokoją kolejne potrzeby związane z rozwojem programu – zapewnia z kolei NFOŚiGW. Nieoficjalnie mowa o kilkudziesięciu mln złotych. to i tak mniej, bo na początku roku było to nawet kilkaset mln zł. Wielkość kwot zmienia się w czasie i jest bardzo płynna.

15 marca br. NFOŚiGW przelał wfośigw ok. 130 mln zł, 19 marca kolejne 130 mln zł i 24 marca ponad 96 mln zł. – Na 29 marca 2024 r. wszystkie zaległe wypłaty z NFOŚiGW do wfośigw były zrealizowane dzięki środkom KPO i dodatkowym wypłatom uruchomionym z budżetu NFOŚiGW. To pierwsza taka sytuacja od pół roku. Po rozdysponowaniu środków przez wfośigw do beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, będą one mogły zgłosić kolejne zapotrzebowania, na które NFOŚiGW jest gotowy – informuje NFOŚiGW.