Rząd podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty. Za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,73 zł, za Pb98 – 7,59 zł, a za olej napędowy –7,88 zł.

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– Każdego dnia około południa będa publikowane stawki na kolejny dzień – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Nowe stawki zostały ustalone w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. W piątek weszły w życie rozwiązania obniżające podatki wliczane w cenę paliw, co ma przełożyć się na niższe ceny na stacjach.

Maksymalne ceny paliw od soboty

Maksymalne ceny paliw wyniosą:

benzyna Pb95 – 6,73 zł za 1 dm3 (6,23 zł netto)

benzyna Pb98 – 7,59 zł za 1 dm3 (7,03 zł netto)

olej napędowy – 7,88 zł za 1 dm3 (7,23 zł netto)

Stacje paliw nie będą mogły sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego pułapu.

Nowe ceny mają obowiązywać od soboty na stacjach w całym kraju.

Jak rząd ustala maksymalne ceny paliw

Program „Ceny Paliwa Niżej” opiera się na mechanizmie administracyjnego wyznaczania maksymalnej ceny detalicznej paliw.

Na wysokość limitu wpływają m.in. ceny hurtowe paliw, podatki, opłata paliwowa oraz określona w przepisach kwota przeznaczona na pokrycie kosztów sprzedaży.

W piątek opublikowane zostały również przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.

Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany wcześniej w 2026 r. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.