Rząd podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od soboty. Za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,73 zł, za Pb98 – 7,59 zł, a za olej napędowy –7,88 zł.
– Każdego dnia około południa będa publikowane stawki na kolejny dzień – powiedział minister energii Miłosz Motyka.
Nowe stawki zostały ustalone w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. W piątek weszły w życie rozwiązania obniżające podatki wliczane w cenę paliw, co ma przełożyć się na niższe ceny na stacjach.
Maksymalne ceny paliw wyniosą:
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W weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze - zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.
Stacje paliw nie będą mogły sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego pułapu.
Nowe ceny mają obowiązywać od soboty na stacjach w całym kraju.
Program „Ceny Paliwa Niżej” opiera się na mechanizmie administracyjnego wyznaczania maksymalnej ceny detalicznej paliw.
Na wysokość limitu wpływają m.in. ceny hurtowe paliw, podatki, opłata paliwowa oraz określona w przepisach kwota przeznaczona na pokrycie kosztów sprzedaży.
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Wraz z początkiem października na stacjach paliw w całej Polsce rozpoczyna się jesienny okres przejściowy. Choć dla wielu kierowców pojęcie „paliwa...
W piątek opublikowane zostały również przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.
Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany wcześniej w 2026 r. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.
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