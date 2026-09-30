Pojęcie tzw. paliwa przejściowego nie oznacza wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu ani paliwa niższej jakości. Określa natomiast sezonowe wymagania, które musi spełniać benzyna i olej napędowy w okresach przejściowych pomiędzy latem a zimą.

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Jakie wymogi musi spełniać paliwo jesienią? Zmiany od 1 października

W Polsce kalendarz ten jest uregulowany przepisami. Odrębne harmonogramy obowiązują dla benzyny i oleju napędowego, jednak w obu rodzajach paliw jesienny okres przejściowy rozpoczyna się 1 października. Dla diesla trwa on do 15 listopada, a dla benzyny do 31 października.

W przypadku oleju napędowego parametrem, który brany jest pod uwagę w tym okresie, jest temperatura CFPP (Cold Filter Plugging Point), czyli temperatura zablokowania zimnego filtra. Jest to najniższa temperatura, przy której olej napędowy swobodnie przepływa przez standardowy filtr paliwa. Natomiast w przypadku benzyny przepisy regulują prężność par.

Parametry diesla w okresie przejściowym

Dla diesla określone urzędowo normy przewidują trzy progi:

Okres letni (od 16 kwietnia do 30 września): CFPP na poziomie 0 st. C.

Okres przejściowy (od 1 października do 15 listopada oraz od 1 marca do 15 kwietnia): CFPP na poziomie -10 st. C.

Okres zimowy (od 16 listopada do końca lutego): CFPP na poziomie -20 st. C.

Wymagania dotyczące benzyny

W przypadku benzyny parametry sezonowe nie opierają się na prężności par. Określa to lotność paliwa – czyli to, jak łatwo przechodzi ono ze stanu ciekłego w parowy w różnych temperaturach. Ma to znaczenie dla prawidłowej pracy silnika. Kalendarz dla benzyny określa jesienny okres przejściowy obejmujący cały październik. Prężność par w tym okresie wynosi 45–90 kPa.

Od 1 listopada wchodzą w życie bardziej rygorystyczne wymagania zimowe obowiązujące do końca lutego (prężność par 60–90 kPa). Kolejny okres przejściowy wraca wiosną i trwa od 1 marca do 30 kwietnia. Następnie zaczyna się okres letni.

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Co musi wiedzieć kierowca?

Warto pamiętać, że kierowcy nie muszą opróżniać baku przed zmianą paliwa. Tankując od 1 października, można tak jak zwykle nalać paliwo o parametrach przejściowych. Te same wymagania sezonowe muszą spełniać zarówno paliwa standardowe, jak i uszlachetnione paliwa premium.

Przestrzeganie norm przez stacje paliw w całym kraju monitoruje Inspekcja Handlowa pod nadzorem UOKiK. Za wprowadzanie do obrotu paliwa niespełniającego przepisów grożą surowe sankcje.