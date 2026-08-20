Norweski gaz nie będzie płynął wiecznie. Europa musi szykować się na zmianę
W najbardziej optymistycznym scenariuszu wydobycie ropy i gazu w Norwegii w 2050 r. będzie o jedną trzecią niższe niż obecnie. W najbardziej pesymistycznym może spaść niemal do zera.
Norwegia wydobywa dziś więcej ropy i gazu, niż znajduje nowych zasobów. Produkcja utrzyma się na zbliżonym poziomie jeszcze przez kilka lat, ale po 2030 r. może zacząć gwałtownie spadać. Już po 2026 r. zacznie maleć wydobycie z dużych pól Troll i Johan Sverdrup, a odkrycia dokonane w ostatniej dekadzie są zbyt małe, aby zastąpić produkcję z eksploatowanych obecnie złóż.
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Szacuje się, że na norweskim szelfie pozostało około 7 mld standardowych metrów sześciennych ekwiwalentu ropy, przy czym około połowy tych zasobów jeszcze nie odkryto. Od rozpoczęcia eksploatacji w 1971 r. wydobyto i sprzedano około 9 mld standardowych metrów sześciennych ekwiwalentu ropy.
Urząd wskazał trzy kierunki działań, które mogą ograniczyć spadek wydobycia: dalsze poszukiwania nowych złóż, szybsze uruchomienie ponad 90 już odkrytych oraz zwiększenie wydobycia z eksploatowanych pól. Wiele niezagospodarowanych złóż jest jednak niewielkich i wymaga podłączenia do istniejącej infrastruktury.
W raporcie zwrócono również uwagę, że niższa produkcja będzie oznaczać mniejsze wpływy do budżetu państwa, mniej miejsc pracy oraz osłabienie bezpieczeństwa energetycznego Europy.
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– Decyzje podejmowane obecnie przesądzą o tym, jak norweski szelf będzie się rozwijał w kolejnych dekadach. Odkrycia z ostatnich lat są zbyt małe, aby zastąpić produkcję z działających już pól – oceniła Kjersti Dahle, dyrektorka w Urzędzie ds. Szelfu.
Znaczenie norweskiego szelfu wzrosło po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Norwegia stała się największym dostawcą gazu do Unii Europejskiej. Według Komisji Europejskiej w 2025 r. ponad połowa gazu sprowadzanego do krajów UE rurociągami pochodziła właśnie z Norwegii.
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