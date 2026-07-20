Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) wszczęła postępowanie przeciwko rosyjskiemu gigantowi aluminiowemu Rusal z powodu niekorzystnych warunków cenowych dla odbiorców w Rosji, dowiedziała się agencja Reutera. Rosyjski urząd już wcześniej ostrzegał Rusal o konieczności zmiany umów na dostawy aluminium, ale koncern, który dwukrotnie wnioskował o przedłużenie terminów zmian umów, nie zastosował się do żądań urzędu.

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FAS pisze, Rusal nie reaguje

Według ustaleń FAS koncern Rusal w swoim systemie cenowym dla rosyjskich klientów stosuje premię regionalną opartą na europejskich wskaźnikach cenowych, podczas gdy aluminium produkowane w Rosji jest obecnie dostarczane głównie na rynki azjatyckie.

„Ten model cenowy nosi znamiona naruszenia przepisów antymonopolowych, ponieważ stawia rosyjskich przetwórców w niekorzystnej sytuacji – firmy krajowe płaciły za rosyjski aluminium więcej niż zagraniczne” – podała FAS w oświadczeniu.

FAS przypomniał, że Rusal dwukrotnie prosił o przedłużenie terminu na zastosowanie się do ostrzeżenia, ale w rezultacie „nigdy nie dopełnił wymagań służby”.

Słona kara za monopol aluminiowy

Według „Forbesa” już w 2025 r. FAS zaleciła Rusalowi opracowanie polityki handlowej i sprzedażowej uwzględniającej jego dominującą pozycję na rynku rosyjskim. Pod koniec marca 2026 r., FAS wydała ostrzeżenie dla Rusala. Według urzędu antymonopolowego przy ustalaniu cen Rusal musi priorytetowo traktować interesy krajowych przetwórców, a nie zagranicznych. Dlatego FAS zażądała także zmiany warunków umów na dostawy do 30 kwietnia, grożąc sprawą antymonopolową.

Jeśli naruszenie się potwierdzi, Rusal może słono zapłacić. Grzywna jest uzależniona od obrotów i może wynosić od 1 proc. do 15 proc. przychodów na danym rynku. „W przypadku Rusalu rynek mógłby ograniczać się do sprzedaży aluminium w Rosji. W takim przypadku grzywna mogłaby wynieść mniej niż 100 mln dol., a w negatywnym scenariuszu – 0,5–0,6 mld dol. Uważamy, że ten drugi scenariusz jest mało prawdopodobny” – napisali analitycy BCS.