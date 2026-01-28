Reklama

Aluminium mocno drożeje. Pomaga Trump i Chiny

Ceny aluminium wzrosły do ​​najwyższego poziomu od prawie czterech lat. To pochodnia sytuacji w Chinach i „nieprzewidywalnej” polityki Donalda Trumpa, skutkującej gwałtownym osłabieniem dolara.

Publikacja: 28.01.2026 12:21

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Ceny metali nieszlachetnych rozpoczęły rok 2026 od silnych wzrostów. W środę 28 stycznia rano na Londyńskiej Giełdzie aluminium podrożało o 2,2 proc. do 3278 dol. za tonę, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2022 r. Oznacza to, że kilogram tego metalu kosztuje 3,28 dol.

Rosyjski Rusal, Chiny i Trump wpływają na rynek aluminium

Agencja Bloomberg wiąże to z nieprzewidywalną polityką Donalda Trumpa. Indeks dolara, mierzący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu walut głównych partnerów handlowych USA, spadł o prawie 3 proc., co sprawiło, że surowce wyceniane w tej walucie stały się tańsze dla wielu nabywców.

Oprócz osłabienia dolara spowodowanego polityką Trumpa, jego atakami na Rezerwę Federalną USA, metale nieszlachetne, jak aluminium, zyskały na przesunięciu uwagi inwestorów w stronę bezpieczniejszych aktywów – zauważa Bloomberg.

Wpływ na rynek aluminium ma też fakt, że Chiny mają ograniczone moce przerobowe w swoich hutach. Nie wiadomo też, jak szybko producenci w pozostałych częściach świata będą w stanie zwiększyć produkcję, aby sprostać rosnącemu popytowi na aluminium, napędzanemu transformacją energetyczną.

Rosja, której koncern Rusal oligarchy Olega Deripaski (objęty sankcjami UE, USA i Wielkiej Brytanii), był do wojny Putina największym globalnym producentem tlenku glinu, ale też palladu i platyny, jest wyłączona z rynku przez zachodnie sankcje. W lutym 2025 r. Unia Europejska w 16. pakiecie sankcji wprowadziła zakaz importu surowego aluminium z Rosji. Skutkiem natychmiastowym było wycofanie się Rusalu na czas nieokreślony z emisji obligacji denominowanych w juanach i rublach.

Ceny aluminium, miedzi, rudy żelaza rosną

Produkcja spadała w Rusalu już wcześniej. Sama firma podaje, że w 2024 r. wyprodukowała 3,992 mln ton aluminium, co stanowiło 5,5 proc. rynku światowego. Produkcja tlenku glinu (kluczowy składnik aluminium) wyniosła 6,43 mln ton, co dawało 4,7 proc. światowego tortu. Dla porównania w ostatnim roku pokoju – 2021 r. Rusal wyprodukował 8,3 mln ton tlenku glinu.

W miesiąc po agresji Putina na Ukrainę Australia wprowadziła zakaz eksportu do Rosji tlenku glinu i boksytów. W wyniku tego rosyjski koncern stracił 20 proc. potrzebnego do produkcji aluminium surowca. Na braki surowcowe wpłynęło również wywołane rosyjską wojną wstrzymanie produkcji w ukraińskich zakładach tlenku glinu w Mikołajowie. Przypadało na nie około 20 proc. całkowitej produkcji tlenku glinu Rusalu.

Dziś analitycy Goldman Sachs Group Inc. podnieśli swoje prognozy dotyczące aluminium. Spodziewają się, że średnia cena w pierwszej połowie roku osiągnie 3150 dol. za tonę, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 2575 dol., ale nadal będzie poniżej obecnych cen.

Trina Chen, współkierująca działem analiz akcji w Goldman Sachs, tłumaczy, że wzrost cen metali nieszlachetnych jest zagrożony spadkiem ich konsumpcji w przemyśle, szczególnie w Chinach. Na razie ceny nie tylko aluminium, ale też miedzi czy rudy żelaza wciąż rosną.

Źródło: rp.pl

