Aluminium mocno drożeje. Pomaga Trump i Chiny

Ceny metali nieszlachetnych rozpoczęły rok 2026 od silnych wzrostów. W środę 28 stycznia rano na Londyńskiej Giełdzie aluminium podrożało o 2,2 proc. do 3278 dol. za tonę, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2022 r. Oznacza to, że kilogram tego metalu kosztuje 3,28 dol.

Rosyjski Rusal, Chiny i Trump wpływają na rynek aluminium

Agencja Bloomberg wiąże to z nieprzewidywalną polityką Donalda Trumpa. Indeks dolara, mierzący wartość amerykańskiej waluty w stosunku do koszyka sześciu walut głównych partnerów handlowych USA, spadł o prawie 3 proc., co sprawiło, że surowce wyceniane w tej walucie stały się tańsze dla wielu nabywców.

Oprócz osłabienia dolara spowodowanego polityką Trumpa, jego atakami na Rezerwę Federalną USA, metale nieszlachetne, jak aluminium, zyskały na przesunięciu uwagi inwestorów w stronę bezpieczniejszych aktywów – zauważa Bloomberg.

Wpływ na rynek aluminium ma też fakt, że Chiny mają ograniczone moce przerobowe w swoich hutach. Nie wiadomo też, jak szybko producenci w pozostałych częściach świata będą w stanie zwiększyć produkcję, aby sprostać rosnącemu popytowi na aluminium, napędzanemu transformacją energetyczną.