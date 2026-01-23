Reklama

Kalifornia pozywa administrację Donalda Trumpa. Chodzi o rurociągi naftowe

Stan Kalifornia skierował do sądu pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa w związku z wznowieniem pracy dwóch rurociągów naftowych firmy Sable Offshore.

Publikacja: 23.01.2026 20:47

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom

Foto: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Alicja Podskoczy

Kalifornia wkroczyła na drogę sądową w sporze z Białym Domem o rurociągi naftowe należące do firmy Sable Offshore. Jak poinformował w piątek, 23 stycznia, prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, stan pozywa administrację obecnego prezydenta, oskarżając ją o przywłaszczenie sobie federalnych uprawnień do dwóch stanowych rurociągów i wydanie przedsiębiorstwu Sable Offshore zezwolenia na ponowne przesyłanie nimi ropy.

Czytaj więcej

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Handel
Najbogatszy stan Ameryki prosi kraje o zwolnienie z ceł. „Nie jesteśmy Waszyngtonem”

W opublikowanym oświadczeniu prokurator generalny stwierdził, że gabinet Donalda Trumpa złamał prawo, przeklasyfikowując w grudniu rurociągi Las Flores jako „międzystanowe”, mimo że przebiegają one jedynie między dwoma kalifornijskimi hrabstwami. Ta zmiana klasyfikacji pozwoliła federalnej agencji ds. bezpieczeństwa rurociągów i materiałów niebezpiecznych (PHMSA), regulującej rurociągi międzystanowe, na wydanie nadzwyczajnego zezwolenia na wznowienie działalności.

Biuro prokuratora generalnego poinformowało, że skarga zostanie złożona w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu.

Zaognia się spór między Kalifornią a administracją Donalda Trumpa

Jak zauważa agencja Reutera, pozew ten jest kolejnym etapem sporu między firmą Sable a władzami stanu Kalifornia, dotyczącego projektu wierceń u wybrzeży Santa Barbara, który został wstrzymany po wycieku ropy w 2015 roku.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump powołał Radę Pokoju. Część sojuszników mówi „nie”

Jest to też jeden z wielu konfliktów między obecnym prezydentem USA a gubernatorem Kalifornii Gavinem Newsomem – Demokratą i jednym z największych krytyków Donalda Trumpa. W trakcie gdy Biały Dom dąży do gwałtownego zwiększenia krajowego wydobycia paliw kopalnych, Gavin Newsom promuje w swoim stanie ambitny program walki ze zmianami klimatycznymi.

Kalifornia już wcześniej podejmowała prawne kroki przeciwko gabinetowi Donalda Trumpa. W czerwcu 2025 roku stan podał obecną administrację do sądu w związku z wysłaniem przez nią do Los Angeles Gwardii Narodowej, by rozwiązała protesty imigracyjne.

Jeszcze wcześniej gubernator Kalifornii i prokurator generalny stanu złożyli pozew, w którym kwestionuje legalność ceł Donalda Trumpa, nałożonych bez zgody Kongresu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Kalifornia
Manometr przymocowany do rurociągu z ropą naftową na polu naftowym w pobliżu Almietjewska w Rosji
Ropa
Sankcje i brak kupców uderzają w Rosję. Wydobycie ropy gwałtownie spada
Nadpodaż ropy i LNG sprzyja spadkom cen
Ropa
Nadpodaż ropy i LNG sprzyja spadkom cen
Zdjęcie przedstawia interwencję francuskiej marynarki wojennej na pełnym morzu, na Morzu Alborańskim
Ropa
Macron uderza w rosyjską ropę. Tankowiec „Grinch” zatrzymany na pełnym morzu
Indie zmieniają kierunek. Więcej ropy z Bliskiego Wschodu, mniej z Rosji
Ropa
Indie wybierają Trumpa. Rosyjska ropa za umowę handlową
Ten zrzut ekranu opublikowany 20 stycznia 2026 r. na koncie X Dowództwa Południowego USA przedstawia
Ropa
Marines na pokładzie siódmego tankowca rosyjskiej floty cieni
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama