Aktualizacja: 23.01.2026 21:14 Publikacja: 23.01.2026 20:47
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Foto: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER
Kalifornia wkroczyła na drogę sądową w sporze z Białym Domem o rurociągi naftowe należące do firmy Sable Offshore. Jak poinformował w piątek, 23 stycznia, prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, stan pozywa administrację obecnego prezydenta, oskarżając ją o przywłaszczenie sobie federalnych uprawnień do dwóch stanowych rurociągów i wydanie przedsiębiorstwu Sable Offshore zezwolenia na ponowne przesyłanie nimi ropy.
Czytaj więcej
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom w obliczu rozpętanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa wojny...
W opublikowanym oświadczeniu prokurator generalny stwierdził, że gabinet Donalda Trumpa złamał prawo, przeklasyfikowując w grudniu rurociągi Las Flores jako „międzystanowe”, mimo że przebiegają one jedynie między dwoma kalifornijskimi hrabstwami. Ta zmiana klasyfikacji pozwoliła federalnej agencji ds. bezpieczeństwa rurociągów i materiałów niebezpiecznych (PHMSA), regulującej rurociągi międzystanowe, na wydanie nadzwyczajnego zezwolenia na wznowienie działalności.
Biuro prokuratora generalnego poinformowało, że skarga zostanie złożona w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu.
Jak zauważa agencja Reutera, pozew ten jest kolejnym etapem sporu między firmą Sable a władzami stanu Kalifornia, dotyczącego projektu wierceń u wybrzeży Santa Barbara, który został wstrzymany po wycieku ropy w 2015 roku.
Czytaj więcej
W Davos odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady Pokoju Donalda Trumpa, podczas którego podpisano...
Jest to też jeden z wielu konfliktów między obecnym prezydentem USA a gubernatorem Kalifornii Gavinem Newsomem – Demokratą i jednym z największych krytyków Donalda Trumpa. W trakcie gdy Biały Dom dąży do gwałtownego zwiększenia krajowego wydobycia paliw kopalnych, Gavin Newsom promuje w swoim stanie ambitny program walki ze zmianami klimatycznymi.
Kalifornia już wcześniej podejmowała prawne kroki przeciwko gabinetowi Donalda Trumpa. W czerwcu 2025 roku stan podał obecną administrację do sądu w związku z wysłaniem przez nią do Los Angeles Gwardii Narodowej, by rozwiązała protesty imigracyjne.
Jeszcze wcześniej gubernator Kalifornii i prokurator generalny stanu złożyli pozew, w którym kwestionuje legalność ceł Donalda Trumpa, nałożonych bez zgody Kongresu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters
Choć ten kraj był dotąd trzecim producentem ropy na świecie, to wydobycie spada tam trzy lata z rzędu. Dziś wróc...
Na rynku dostępne są duże ilości ropy, produkcja rośnie szybciej niż podaż. Wkrótce wzrośnie też ilość dostępneg...
Już nie tylko amerykańscy marines zajmują tankowce floty cieni. Dziś siły francuskie we współpracy z innymi kraj...
Indie zabiegają o nową umowę handlową z USA. By przekonać do niej Biały Dom, rezygnują z importu rosyjskiej ropy...
W środę 21 stycznia tankowiec „Sagitta”, z ładowniami pełnymi ropy, został zajęty na Morzu Karaibskim przez Amer...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas