Starczy na 200 lat, pod warunkiem...

Powodem wycofania się Nesisa i Polymetalu z Tomtoru jest nie tylko wojna Putina, ale też rachunek ekonomiczny. Złoże zostało odkryte już w 1977 r, ale wtedy o metalach ziem rzadkich i ich zastosowaniu wiadomo było niewiele.

A Tomtor ma największe na świecie udowodnione zasoby niobu, potrzebnego m.in. do produkcji stali kwasoodpornych, stopów, a także w technologii nadprzewodnictwa i w medycynie (rezonans magnetyczny). Światowym liderem w jego wydobyciu jest Brazylia. Unia Europejska zalicza niob do surowców krytycznych. Na koniec 2019 r. rosyjskie zasoby zostały oszacowane na 0,7 mln ton tlenków niobu i 1,7 mln ton tlenków metali ziem rzadkich. Złoże ma starczyć na 200 lat eksploatacji.

Jednak aby to eldorado ugryźć, potrzeba ogromnych inwestycji. Już w 2020 r wielkość wstępnych prac szacowano na ponad 50 mld rubli (dziś to 2,34 mld zł). Do tego dochodzą trudności logistyczne. Odległość złoża od stolicy republiki, Jakucka wynosi 2026 km drogą lądową, 3989 km drogą wodną i 1105 km drogą powietrzną.

Datę rozpoczęcia produkcji przesuwano kilkakrotnie, ostatni raz urzędnicy Kremla mówili, że ma się ona rozpocząć w 2025 r. Jednak w 2023 r. koncern Polymetal, który do wojny pracował nad uruchomieniem wydobycia, oświadczył, że ​​spisał inwestycję na straty „ze względu na zawieszenie projektu na czas nieokreślony”.

Czy Rosnieft wobec braku technologii i spadających dochodów z eksportu ropy poradzi sobie z uruchomieniem Tomtoru? Koncern nie odpowiedział na pytania Reutersa.