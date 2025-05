Napaść Rosji na Ukrainę była zimnym prysznicem dla europejskiej polityki energetycznej i wymusiła jej ostrą zmianę. Jak informuje KE, przed 2022 r. połowa węgla wykorzystywanego w UE pochodziła z Rosji. Dzisiaj Europa węgla z Rosji już nie sprowadza, import ropy naftowej spadł z 26 proc. do 3 proc., a import gazu z 45 proc. zapotrzebowania państw UE na gaz do 13 proc. To jednak nie koniec wysiłków, bo Rosja nadal dostaje europejskie pieniądze za swoje surowce, które przeznacza na prowadzenie wojny. „W ubiegłym roku UE zapłaciła Rosji 23 mld euro za importowaną energię. Musimy położyć temu kres. Losy naszej gospodarki, naszego społeczeństwa i naszego bezpieczeństwa nie mogą dalej spoczywać w rękach Putina” – pisze komisarz Jørgensen .

Co planuje Europa w sprawie rosyjskich surowców

Ogłoszony 6 maja plan działania na rzecz ostatecznej rezygnacji z importu energii z Rosji zakłada zakaz nowych umów na gaz do końca tego roku, co wyeliminuje 30 proc. dzisiejszego importu z Rosji. Kolejny zakaz ma dotyczyć pozostałego importu rosyjskiego gazu w ramach istniejących umów długoterminowych, który wejdzie w życie do końca 2027 r.

Nowe przepisy zwiększą przejrzystość przez ściślejsze monitorowanie i lepszą identyfikowalność rosyjskiego gazu. Zaostrzona zostanie kontrola ropy naftowej, trafiająca do Europa nielegalnie za pośrednictwem rosyjskiej floty cieni. Patrole będą nadzorować szlaki morskie, by zniechęcać do nielegalnej działalności morskiej. Nowe ograniczenia pomogą też rezygnować z importu rosyjskich materiałów jądrowych.

Do końca 2027 r. KE chce całkowicie uniezależnić UE od rosyjskiego gazu. Warto tu zauważyć, że częścią tego „energetycznego szantażu” jest także zalewanie europejskiego rynku przez Rosję tanimi nawozami rolniczymi, które są produkowane z niesprzedanego Europie gazu. W tym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rozporządzenie, które nakłada karne cła na import nawozów z Rosji i Białorusi, by ratować europejski sektor nawozów, a także chronić bezpieczeństwo żywnościowe Europy.