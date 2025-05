O szczegółach umowy z USA poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal, podczas swojego wystąpienia w Radzie Najwyższej. Odpowiadając na pytanie, czy ratyfikację umowy rzeczywiście zaplanowano na 8 maja, Szmyhal zaznaczył, że jego rząd ma nadzieję, iż nastąpi to możliwie szybko. – Prosimy o ratyfikację tak szybko, jak to możliwe – cytuje słowa Szmyhala agencja Unian.

Reklama

Jeśli chodzi o dwa pozostałe dokumenty, które powinny określać szczegóły techniczne umowy, Szmyhal stwierdził, że są to porozumienia międzyinstytucjonalne, które zostały uzgodnione i nie podlegają ratyfikacji.

Umowa surowcowa USA-Ukraina. Partnerstwo i wkład po połowie

Funduszem Inwestycyjnym na rzecz Odbudowy Ukrainy będą wspólnie zarządzać Ukraina i Stany Zjednoczone. „Żadna ze stron nie będzie miała decydującego głosu, co odzwierciedla równoprawne partnerstwo” – podkreśliła wcześniej na portalu społecznościowym ministra gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko i dodała: „Stany Zjednoczone wnoszą wkład do Funduszu. Oprócz pieniędzy wpłacanych bezpośrednio mogą to zrobić również za pomocą innej formy pomocy – na przykład systemów obrony powietrznej dla Ukrainy. Ukraina wnosi do funduszu 50 proc. dochodów budżetu państwa z nowej opłaty za licencje na nowe złoża”.

Wicepremier dodała, że Ukraina może dokonać dodatkowych wpłat, jeśli uzna to za konieczne. Zaznaczyła, że chodzi o współpracę na kolejne dziesięciolecia.