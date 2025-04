Paweł Izbrecht miał 46 lat i oprócz kierowania koncernem był deputowanym do regionalnego parlamentu. Według portalu Baza, we wtorek po południu szef Czelabińskich Zakładów Cynkowych przebywał na strzelnicy „Carska Ochota” (ros. carskie polowanie – red.) w miejscowości Dołgoderewenkoje. Miał ze sobą kierowcę i ochroniarza. Przed wyjazdem z klubu Izbrecht wysiadł z samochodu, aby sprawdzić, czy jego strzelba Blaser jest rozładowana. Podczas sprawdzania broń miała sama wystrzelić i to dokładnie w pierś dyrektora. „W wyniku tragicznego wypadku na strzelnicy zginął dyrektor generalny Paweł Izbrecht” – poinformowano w komunikacie prasowym czelabińskiego koncernu.

Nie żyje Paweł Izbrecht, dyrektor generalny Czelabińskich Zakładów Cynkowych

Agencja Interfax, powołując się na źródło w organach ścigania, potwierdziła informację podaną przez Bazę. „Przeładowywał broń” – przekazał informator agencji. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zapewnia, że ​​biegli medycyny sądowej przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia i „prowadzą działania weryfikacyjne” w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tragedii. Jak podaje portal 74.ru, Izbrecht był na strzelnicy, by przetestować nową broń.

Osoby bliskie dyrektorowi twierdzą, że rano był w pracy i „wyglądał na szczęśliwego”. „W weekend podczas polowania upolował dzika, a myśliwi to sobie cenią, więc był w dobrym humorze” – zauważyli rozmówcy. Jak twierdzi instruktor strzelectwa Artur Dawidenko, doświadczeni strzelcy nie popełniają błędów, np. nie oddają przypadkowego strzału podczas sprawdzania broni. „Nie da się przypadkowo postrzelić z karabinu z zamkiem przesuwanym wzdłużnie (...) chyba, że przez głupotę” – stwierdził ekspert.