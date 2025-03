Dziewięć koncernów pozwało Gazprom na kwotę 18 mld euro. Wśród nich polska firma

W Czechach grupa energetyczna CEZ wniosła pozew o odszkodowanie w wysokości 58 mln euro, natomiast na Słowacji, gdzie rząd Roberta Fico publicznie tęskni za rosyjskim surowcem, roszczenia w wysokości odpowiednio 9 mld euro i 4 mln euro złożyły spółki ZSE Energia i Vychodoslovenska Energetika. Szwajcarskie firmy handlujące energią DXT Commodities (385 mln euro) i Axpo Solutions (623 mln euro) zażądały od Gazpromu łącznie ponad 1 mld euro.

Po podsumowaniu tych roszczeń, łączna ich kwota jest niemal równa łącznym przychodom netto Gazpromu ze sprzedaży gazu na wszystkich rynkach zewnętrznych. Według firmy analitycznej BCS Gazprom zarobił w ciągu roku 10 mld dol. z eksportu do Europy i Turcji, 7 mld dol. z dostaw do Chin i 2 mld dol. z eksportu do krajów WNP i Azji Środkowej.

Rezerwy gotówkowe Gazpromu na jego rachunkach, zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem, wystarczają zaledwie na pokrycie połowy roszczeń: na dzień 30 września 2024 r. spółka miała na kontach 933 mld rubli w gotówce, czyli 9,8 mld euro według aktualnego kursu.

Tak Putin wbił nóż w plecy Gazpromowi

Gazprom jest dziś trzeciorzędnym graczem na globalnym rynku gazu. Niedługo po wybuchu wojny Putin zażądał, aby kraje europejskie płaciły za gaz Gazpromu „w rublach”, a po odmowie części klientów drastycznie ograniczył przesył. Stanowiło to złamanie warunków podpisanych umów, gdzie jako waluta płatności zapisane zostały euro i dolary amerykańskie. Kraje unijne w pół roku znalazły nowych dostawców gazu, Niemcy do dziś zbudowali cztery terminale LNG, przy okazji okazało się, że potrzebują dużo mniej gazu, niż kupowały od Rosjan.



Eksport Gazpromu do krajów europejskich spadł do poziomów z drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku – 28,3 mld metrów sześciennych w 2023 roku. W ubiegłym roku dostawy Gazpromu do Europy nieznacznie wzrosły, do 32 mld metrów sześciennych, co stanowiło poziom prawie 6-krotnie niższy od rekordowych dostaw z lat 2018–2019: wówczas przepompowywanie do Europy sięgało 175–180 mld metrów sześciennych rocznie, a Gazprom miał około 40 proc. gazowego rynku Unii.



Od 1 stycznia 2025 r. przesył gazu przez Ukrainę ustał, a jedyną drogą Gazpromu do Europy pozostał gazociąg Turecki Potok zasilający m.in. Węgry. Według Reutersa, w styczniu eksport tym rurociągiem do UE osiągnął 1,54 mld metrów sześciennych miesięcznie.