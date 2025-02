Chiny zaczęły dominować na tym rynku już w latach 90., w tym czasie w USA i wielu innych krajach rezygnowano z rozwijania wydobycia metali ziem rzadkich. Powszechnie uznawano, że dużo mocniej opłaca się ono w Chinach, czyli w kraju, który stawał się wówczas globalną potęgą w produkcji wszelkiego rodzaju elektroniki. O ile jeszcze w 2002 r. wydobyto w USA 5 tys. ton tych pierwiastków (gdy w Chinach 75 tys. ton, a w pozostałych krajach 5,5 tys. ton), to w latach 2003–2011 amerykańskie wydobycie było zerowe. Chińskie wzrosło do 2011 r. do 105 tys. ton, a w reszcie świata do 6 tys. ton. W 2009 r. odpowiadały za aż 94 proc. światowego wydobycia metali ziem rzadkich. W tym roku wprowadziły pierwsze ograniczenia w ich eksporcie. Świat zaczął sobie uświadamiać, że jest na ich łasce i że dostawy tych kluczowych surowców są zbyt zależne od dobrej woli Pekinu.

– Chiny były w stanie utrzymać dominację w branży dzięki wykorzystaniu ekonomii skali, subsydiów rządowych oraz gromadzeniu olbrzymich zapasów, które pozwalały im zwalczać konkurencję za pomocą irracjonalnie niskich cen – przypomina Neha Mukherjee, analityk z firmy badawczej Benchmark Mineral Intelligence.

To skłoniło Amerykanów do poszukiwań nowych złóż i uruchamiania ich wydobycia. Kolejne amerykańskie administracje potraktowały tę sprawę jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. I miały poważne podstawy, by tak ją widzieć. Na przykład w 2021 r. „Financial Times” donosił, że chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych pytało przedstawicieli prywatnych biznesów, jakie ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich mogłyby uderzyć w amerykański program budowy myśliwców F-35.

Amerykanie osiągnęli już imponujący wzrost wydobycia metali ziem rzadkich ze złóż krajowych. W ostatnich latach pojawiały się też projekty ustaw mających ograniczyć import tych surowców z Chin. W marcu 2024 r. Danielle Miller, ówczesna wysokiej rangi urzędniczka Departamentu Obrony, przekonywała, że z powodzeniem jest wdrażany program mający zapewnić USA stworzenie do 2027 r. krajowego łańcucha dostaw metali ziem rzadkich na potrzeby zbrojeniowe.

Problemem jest jednak to, że Chiny nadal dominują w przetwórstwie metali ziem rzadkich. W przypadku niektórych minerałów ich dominacja na rynku globalnym sięga 99 proc. Nawet więc jeśli pierwiastki te są wydobywane w innych krajach, to i tak trafiają do chińskich zakładów przetwórczych. Amerykanie próbują więc również i w tej kwestii nadrobić zaniedbania. Oferują m.in. subsydia dla spółek chcących inwestować w przetwórstwo metali ziem rzadkich na terenie USA.