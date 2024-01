Kolejny zwrot akcji w spółce Tauronu i ArcelorMittal. Jest szansa na porozumienie

Dlaczego Tameh tonie?

Z zapisów umowy wspólników dotyczących sprzedaży udziałów w Tameh Holding, Tauron i ArcelorMit-tal mogą skorzystać w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej sprawne zarządzanie spółką. Taka sytuacja powstała wobec impasu związanego z nieprzyjęciem biznesplanu dla spółki. „Główną przyczyną impasu jest nieregulowanie zobowiązań huty Liberty Ostrava wobec spółki Tameh Czech, która funkcjonuje w ramach Tameh Holding. Doprowadziło to w połowie grudnia ubiegłego roku do złożenia przez czeską spółkę wniosku o upadłość. Poprzedzająca te wydarzenia decyzja ArcellorMittal dotycząca sprzedaży huty w Ostrawie była niezależna od Tauron i nie była z Tauron uzgadniana – wyjaśnia Zimnoch.

Jak tłumaczy z kolei Sylwia Winiarek-Erdoğan, pomimo trudnej sytuacji czeskiej części Tameh, której powodem jest brak opłat za energię dostarczaną przez Tameh Czech do głównego klienta tej spółki - Liberty Ostrava, ArcelorMittal uważa, że obecna struktura właścicielska Tameh Holding powinna pozo-stać w niezmienionym kształcie – mimo, że obie firmy złożyły sobie wzajemnie oferty sprzedaży udziałów.

Tameh Holding (TH) to wspólne przedsięwzięcie Taurona i ArcelorMittal z 2014 r, w którym firmy mają po 50 proc. udziałów. Okres zobowiązywania umowy został wyznaczony na 15 lat, czyli do 2029 r. Uzgodniony przez wspólników TH plan dywidend zakładał, iż dywidenda zostanie co roku wypracowana i wypłacona partnerom w wysokości uzgodnionej w biznesplanie oraz zgodnie z harmonogramem opracowanym w modelu biznesowym. Ryzyka odchylenia od zaplanowanego budżetu pokrywane są przez stronę AM poprzez zmianę cen mediów. Tauron i Arcelor Mittal przez pierwsze lata działania TAMEH realizowali swoje zobowiązania.

Jednak w listopadzie 2023 r. Tameh Holding poinformował Tauron i ArcelorMittal o braku możliwości wypłacenia dywidendy za 2023 r. ze względu na krytyczną sytuację Tameh Czech.

Krytyczna sytuacja Tameh Czech jest konsekwencją braku płatności należności przez hutę Liberty Ostrava, która jest jedynym klientem Tameh Czech. Doprowadziło to do złożenia przez czeską spółkę wniosku o upadłość ( 14 grudnia). Sytuacja Tameh Czech jest krytyczna, nie pozwala dziś nie tylko na wypłatę dywidendy, ale również na spłatę kredytów i regulowanie należności wobec swoich kontrahentów.