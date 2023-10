Konferencja Orlenu. Koncern uruchomił nową instalację w Trzebini

Orlen, pochwalił się kolejną zrealizowaną inwestycją. Na specjalnej konferencji prasowej Daniel Obajtek, prezes koncernu poinformował, że zależna firma Orlen Południe uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do produkcji i destylacji UCO FAME. Dzięki niej z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych będzie można wytwarzać 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie.

Praca na pełnych mocach będzie wiązać się z wykorzystaniem około 30 ton surowca rocznie, który jest odpadem pochodzącym z przetwórstwa spożywczego. Ponowne jego wykorzystanie ma mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne i przyczynić się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto inwestycja pozytywnie wpłynie na dalsze ograniczenie emisji CO2 w transporcie, gdyż produkowane estry będą stanowiły biokomponent dodawany do oleju napędowego wytwarzanego z ropy. Orlen zauważa, że ten produkt wykazuje o 83 proc. mniejszą emisyjność w porównaniu do tradycyjnego diesla. Ponadto im więcej będzie wykorzystywanych biokomponentów w produkcji paliw płynnych, tym bardziej będzie można ograniczyć zapotrzebowanie na ropę.

Z kolei gliceryna techniczna, powstająca przy okazji produkcji estrów, będzie mogła być stosowana w Trzebini do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jak zapewnia Orlen, to bezpiecznym dla środowiska produkt, wykorzystywany w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i w medycynie.

Koncern przekonuje, że w najbliższych latach mocno zwiększy zapotrzebowanie na biokomponenty dodawane do paliw. „Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlenu Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów grupy Orlen. Do 2030 roku wykorzystanie biododatków w grupie Orlen wzrośnie do około 3 mln ton rocznie i będzie istotnym obszarem biznesowym koncernu” - mówi cytowany w komunikacie prasowym Daniel Obajtek, prezes spółki.