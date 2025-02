Bałtowie odcięli się od rosyjskiej energetyki. W planie nowe połączenia

Czy Litwa napotkała podczas desynchronizacji niepokojące zjawiska?

Desynchronizacja przeszła według planu. Litewski operator Litgrid miał ze stroną rosyjską podpisany protokół o charakterze technicznym, jak ma się odbyć odłączenie od obwodu królewieckiego. Z posiadanej przeze mnie informacji, strona rosyjska skontaktowała się o kilka minut wcześniej i zadeklarowała, że jest przygotowana na odłączenie się Litwy. Trzy linie z obwodem królewieckim były odłączane co 10-15 minut, po pół godziny została odłączona ostatnia linia Litwy – z Białorusią. Później linie z Rosją zaczęły odłączać odpowiednio Łotwa i Estonia.

Jak przebiegał test wyspowy? Czy coś zaskoczyło Litwę, Łotwę i Estonię?

W sobotę zakończono testy zarządzania częstotliwością, które są niezbędne do sprawdzenia stabilności systemów elektroenergetycznych krajów bałtyckich w przypadku zakłóceń. Podczas testu włączano i wyłączano elektrownie i magazyny energii, obserwując wpływ tych działań na częstotliwość systemu. Podczas testu tymczasowo odłączył się, a następnie ponownie włączył, blok CCGT w Elektrėnai na Litwie. Na nieplanowane odłączenie system zareagował równie skutecznie, jak na inne testy, a dostawy energii pozostały stabilne. Można to uznać za dodatkowy test, który pokazuje gotowość operatorów krajów bałtyckich do zarządzania systemem. W niedzielę rano przeprowadzone zostały testy zarządzania napięciem i potwierdziły przygotowanie państw bałtyckich do synchronizacji z Kontynentalnymi Sieciami Europejskimi.

Jak sprawdziły się połączenia ze Szwecją, Finlandią i Polską?

Połączenia asynchroniczne ze Szwecją, Finlandią i Polską w trakcie testu wyspowego działały bez zakłóceń. Podczas jednego z udanych testów stabilność i napięcie w sieci było kontrolowane poprzez połączenie stałoprądowe Litwa – Szwecja.

Czy proces samej synchronizacji nie napotkał na problemy?

Synchronizacja z sieciami europejskimi przeszła zgodnie z planem i zapowiedzianym terminarzem.