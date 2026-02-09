Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny i konsekwencje przechwycenia tankowca Aquila II przez siły amerykańskie?

W jaki sposób Indie odpowiedziały na amerykańskie sankcje związane z importem rosyjskiej ropy?

Dlaczego Singapur odgrywa kluczową rolę w transporcie rosyjskiej ropy, mimo że jej sam nie importuje?

Jak zmieniają się szlaki transportowe rosyjskiej ropy naftowej ze względu na zmieniające się relacje handlowe?

Siły amerykańskie przechwyciły i weszły na pokład tankowca Aquila II na Oceanie Indyjskim. Pentagon ogłosił to na portalu społecznościowym. „Aquila II działał wbrew kwarantannie nałożonej przez prezydenta Trumpa na statki objęte sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my popłynęliśmy za nim. Departament Obrony wyśledził i ścigał statek od Morza Karaibskiego po Ocean Indyjski" – czytamy w oświadczeniu.

Tankowiec płynął z Bałtyku przez Wenezuelę do Indii

Według serwisu MarineTraffic tankowiec Aquila II ostatni raz przekazał swoje dane o lokalizacji 99 dni temu, kiedy znajdował się na Morzu Bałtyckim. Płynął pod banderą Panamy. WSJ, powołując się na dane Lloyd's, pisze, że 6 grudnia Aquila II załadowała prawie 1 milion baryłek ropy Merey w terminalu Jose w Wenezueli. Jednocześnie statek przesłał fałszywe dane o lokalizacji i próbował ukryć swój ładunek, co wskazuje, że należał do tzw. floty cieni. Jak wynika z portalu Vesselfinder, tankowiec objęty jest sankcjami amerykańskimi, unijnymi i brytyjskimi.

W sierpniu 2025 roku Stany Zjednoczone nałożyły na Indie dodatkowe 25-proc. cło, powołując się na fakt, że kraj ten „importuje ropę bezpośrednio lub pośrednio z Rosji”. W odpowiedzi na obietnicę New Delhi dotyczącą zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy 7 lutego Stany Zjednoczone zniosły podwyższone cła na indyjskie towary.