Siły amerykańskie przechwyciły i weszły na pokład tankowca Aquila II na Oceanie Indyjskim. Pentagon ogłosił to na portalu społecznościowym. „Aquila II działał wbrew kwarantannie nałożonej przez prezydenta Trumpa na statki objęte sankcjami na Karaibach. Uciekł, a my popłynęliśmy za nim. Departament Obrony wyśledził i ścigał statek od Morza Karaibskiego po Ocean Indyjski" – czytamy w oświadczeniu.
Według serwisu MarineTraffic tankowiec Aquila II ostatni raz przekazał swoje dane o lokalizacji 99 dni temu, kiedy znajdował się na Morzu Bałtyckim. Płynął pod banderą Panamy. WSJ, powołując się na dane Lloyd's, pisze, że 6 grudnia Aquila II załadowała prawie 1 milion baryłek ropy Merey w terminalu Jose w Wenezueli. Jednocześnie statek przesłał fałszywe dane o lokalizacji i próbował ukryć swój ładunek, co wskazuje, że należał do tzw. floty cieni. Jak wynika z portalu Vesselfinder, tankowiec objęty jest sankcjami amerykańskimi, unijnymi i brytyjskimi.
W sierpniu 2025 roku Stany Zjednoczone nałożyły na Indie dodatkowe 25-proc. cło, powołując się na fakt, że kraj ten „importuje ropę bezpośrednio lub pośrednio z Rosji”. W odpowiedzi na obietnicę New Delhi dotyczącą zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy 7 lutego Stany Zjednoczone zniosły podwyższone cła na indyjskie towary.
Indie, jak stwierdził Waszyngton, „zobowiązały się do wstrzymania bezpośredniego lub pośredniego importu ropy z Rosji”. Urzędnicy amerykańscy ostrzegli, że cła importowe na wszystkie indyjskie towary mogą zostać podniesione, jeśli Indie wznowią zakupy.
Reuters, powołując się na źródła branżowe, napisał 8 lutego, że indyjskie koncerny rafineryjne odmawiają zakupu rosyjskiej ropy, by wesprzeć zawarcie umowy handlowej między New Delhi a Waszyngtonem. Firmy Indian Oil, Bharat Petroleum i Reliance Industries zaplanowały dostawy paliw na marzec. Nie zawierają jednak nowych umów z Rosją.
9 lutego władze indyjskie poinformowały, że zatrzymały na Morzu Arabskim trzy tankowce objęte amerykańskimi sankcjami – Al Jafzia (pod banderą Nikaragui), Asphalt Star (pod banderą malijską) i Stellar Ruby (pod banderą irańską). Stany Zjednoczone uważają, że tankowce są podłączone do sieci indyjskiego armatora Jugwindera Singha Brara, którego amerykańskie władze nazywają członkiem irańskiej floty cieni.
Tymczasem jak informuje dziś Reuters, „rosyjskie tankowce coraz częściej wskazują Singapur jako oficjalny cel podróży, co sygnalizuje zmianę w przepływach eksportowych rosyjskiej ropy z Indii na Chiny i rosnące obawy dotyczących sankcji Zachodu, twierdzą traderzy. Dane dotyczące przewozów pokazują, że w styczniu do Singapuru wypłynęły tankowce przewożące około 1,4 mln ton rosyjskiej ropy naftowej, co stanowi najwyższą miesięczną wielkość w ostatnich latach”.
Sam Singapur nie importuje rosyjskiej ropy z powodu ryzyka związanego z sankcjami, ale pobliskie wody są czasami wykorzystywane do przepompowywania surowca między statkami, twierdzą traderzy.
Handlowcy twierdzą, że wiele tankowców rozładowuje swój ładunek w pobliżu Malezji lub transportuje ropę do pływających magazynów, a Singapur często służy jako miejsce docelowe, aby ukryć ostatecznych nabywców.
Wcześniej tankowce płynące do Indii podawały jako miejsce docelowe egipski Port Said lub Kanał Sueski. Obecnie korzystanie z niejasnych lub warunkowych portów gwałtownie wzrosło, ponieważ firmy starają się ukryć docelowe miejsca docelowe i zminimalizować ryzyko związane z sankcjami.
„Wzrost liczby tankowców z portami docelowymi takimi jak Singapur, Suez czy Port Said sygnalizuje narastające (dla Rosji – red.) trudności ze sprzedażą i kurczenie się bazy wiarygodnych nabywców” – przyznał moskiewski handlarz ropą pragnący zachować anonimowość.
Zmiana ta następuje w momencie, gdy Indie mają ograniczyć lub wstrzymać import rosyjskiej ropy po niedawnej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, pozostawiając Chiny jako głównego odbiorcę Rosji. Jednak chińskie państwowe firmy naftowe nadal obawiają się zakupu ładunków spotowych ze względu na ryzyko związane z sankcjami, co dodatkowo ogranicza rosyjskie możliwości eksportowe.
