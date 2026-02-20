Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki spowodowały wzrost cen ropy naftowej i dolara?

Jak zmiany cen ropy wpływają na koszty paliw w Polsce?

Jaki wpływ na rynek ropy może mieć potencjalny atak USA na Iran?

Jak geopolityka i warunki pogodowe wpływają na obecne ceny ropy?

W piątek, 20 lutego za baryłkę Brenta trzeba było zapłacić prawie 72 dol. O 1,9 proc. więcej niż na czwartkowym zamknięciu w Londynie. I aż o 6 proc. więcej niż na początku mijającego tygodnia. Nie brak jednak analityków, którzy ostrzegają, że to nie jest koniec wzrostów. I jeśli rzeczywiście USA uderzą w Iran, ropa podrożeje natychmiast i to aż o 15 dol. na baryłce.

Reklama Reklama

Nawet jeśli po raz kolejny napięcie między Waszyngtonem a Teheranem „rozejdzie się po kościach”, to i tak trzeba liczyć się z podwyżkami cen paliw na stacjach. Producenci i dystrybutorzy zazwyczaj bardzo szybko reagują na wzrost cen surowca.

W mijającym tygodniu detaliczne ceny paliw już ruszyły w górę. Benzyna bezołowiowa 95 podrożała o 5 groszy. Średnia cena tego paliwa w Polsce to 5,67 zł/l. Taką samą zmianę zanotował autogaz, który po podwyżce kosztuje 2,74 zł za litr i ostatnio tak drogi był w lipcu 2025 r. Więcej kosztuje też tankowanie oleju napędowego. Diesel, który podrożał o 3 grosze, kosztuje na stacjach średnio 5,96 zł za litr.