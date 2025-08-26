Reklama

Biały Dom kusi Kreml. Zero sankcji i nowe technologie w zamian za pokój?

USA oferują Rosji korzystne dla Kremla i pożądane przez tamtejszy biznes umowy energetyczne. Mają przekonać rosyjski reżim do zakończenia rozpętanej w Ukrainie wojny.

Publikacja: 26.08.2025 14:36

Prezydent USA Donald Trump trzyma zdjęcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Alasce, przemawi

Foto: Annabelle Gordon/UPI/Bloomberg

Foto: Annabelle Gordon/UPI/Bloomberg

Iwona Trusewicz

W sierpniu przedstawiciele rządu USA i Rosji omawiali kilka umów energetycznych przy okazji rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie, poinformowała agencja Reutera, powołując się na pięć źródeł. Według nich plan miał na celu zachęcenie Moskwy do zawarcia pokoju, a w zamian Waszyngton rozważał poważne złagodzenie sankcji. A to właśnie sankcje uwierają najbardziej rosyjską gospodarkę i ograniczają wpływy budżetowe.

Sachalin czeka na Exxon Mobil

O jakich projektach mowa? Jednym z nich jest powrót amerykańskiego Exxon Mobil do rosyjskiego projektu naftowo-gazowego Sachalin-1. Bez Amerykanów ten projekt stanął, a Rosnieft i Kreml utracili ogromne zyski. W marcu 2022 r. Exxon Mobil ogłosił zamiar wycofania się z projektu w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, a w kwietniu zapowiedział wprowadzenie reżimu siły wyższej. Zatrzymał wydobycie, zabrał oprogramowanie, sprzęt i swoich specjalistów i już na wyspę Sachalin (leży 50 km na północ od japońskiego Hokkaido) nie wrócił.

Udział Exxon Neftegas Ltd (rosyjska spółka Exxon Mobil) w projekcie Sachalin-1 wynosił 30 proc., kolejne 20 proc. należy do Rosnieftu, 30 proc. do japońskiego Sodeco i 20 proc. do indyjskiego ONGC. Po wycofaniu się Exxonu z czynnego udziału w wydobyciu na Sachalinie, pompowanie spadło 22-krotnie, do śladowych wielkości, podobnie jak wpływy do rosyjskiego budżetu.

W odwecie 30-procentowy udział Exxon w projekcie Sachalin-1&nbsp;został w tym samym roku przejęty przez Kreml. Stany Zjednoczone nałożyły następnie falę sankcji na projekt Arctic LNG 2, odcinając dostęp do statków klasy lodowej niezbędnych do operowania w regionie przez większą część roku.

Nowy sprzęt LNG i lodołamacze

Biały Dom kusi teraz Kreml możliwością zakupu od USA sprzętu do projektów skroplonego gazu ziemnego, w tym Arctic LNG 2, objętego sankcjami. Skutkuje to niemożnością dokończenia wartej 23 mld dol. inwestycji, z braku technologii i wyposażenia, których nie ma w Rosji. Inna propozycja amerykańska dotyczyła zakupu od Rosji lodołamaczy o napędzie atomowym. Ich budowa w rosyjskich stoczniach drepcze w miejscu z braku specjalistów, technologii i potrzebnego wyposażenia. Wcześniej budowała je dla Rosjan koreańska stocznia, ale po rosyjskiej agresji i ona zerwała kontrakty.

Projekt Arctic LNG 2 jest w większości własnością Novateku, który od 2024 roku lobbuje w Waszyngtonie, aby naprawić relacje i doprowadzić do zniesienia sankcji. Arctic LNG 2 miał mieć trzy linie technologiczne. Projekt jest opóźniony już o 3 lata. Wobec wycofania się z niego zachodnich dostawców sprzętu, Rosjanie musieli szukać nowych wykonawców. Znaleźli ich w Chinach.

Źródło Reutersa poinformowało, że Stany Zjednoczone „próbują zachęcić Rosję do zakupu technologii amerykańskiej, a nie chińskiej, w ramach szerszej strategii wobec Chin i osłabiania relacji między Pekinem a Moskwą”.

Zapytany o umowy energetyczne, rzecznik Białego Domu powiedział agencji, że Donald Trump i jego zespół „kontynuują współpracę z rosyjskimi i ukraińskimi urzędnikami w celu odbycia dwustronnego spotkania, aby powstrzymać zabijanie i zakończyć wojnę”.

