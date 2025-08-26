W sierpniu przedstawiciele rządu USA i Rosji omawiali kilka umów energetycznych przy okazji rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie, poinformowała agencja Reutera, powołując się na pięć źródeł. Według nich plan miał na celu zachęcenie Moskwy do zawarcia pokoju, a w zamian Waszyngton rozważał poważne złagodzenie sankcji. A to właśnie sankcje uwierają najbardziej rosyjską gospodarkę i ograniczają wpływy budżetowe.

Sachalin czeka na Exxon Mobil

O jakich projektach mowa? Jednym z nich jest powrót amerykańskiego Exxon Mobil do rosyjskiego projektu naftowo-gazowego Sachalin-1. Bez Amerykanów ten projekt stanął, a Rosnieft i Kreml utracili ogromne zyski. W marcu 2022 r. Exxon Mobil ogłosił zamiar wycofania się z projektu w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, a w kwietniu zapowiedział wprowadzenie reżimu siły wyższej. Zatrzymał wydobycie, zabrał oprogramowanie, sprzęt i swoich specjalistów i już na wyspę Sachalin (leży 50 km na północ od japońskiego Hokkaido) nie wrócił.

Udział Exxon Neftegas Ltd (rosyjska spółka Exxon Mobil) w projekcie Sachalin-1 wynosił 30 proc., kolejne 20 proc. należy do Rosnieftu, 30 proc. do japońskiego Sodeco i 20 proc. do indyjskiego ONGC. Po wycofaniu się Exxonu z czynnego udziału w wydobyciu na Sachalinie, pompowanie spadło 22-krotnie, do śladowych wielkości, podobnie jak wpływy do rosyjskiego budżetu.

W odwecie 30-procentowy udział Exxon w projekcie Sachalin-1 został w tym samym roku przejęty przez Kreml. Stany Zjednoczone nałożyły następnie falę sankcji na projekt Arctic LNG 2, odcinając dostęp do statków klasy lodowej niezbędnych do operowania w regionie przez większą część roku.