Senator Partii Republikańskiej Lindsey Graham poinformował 29 czerwca, że prezydent USA Donald Trump poparł wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Rosji. Projekt ustawy zaproponowany przez Grahama zakłada wprowadzenie 500-procentowego cła na towary z krajów, które kupują ropę, gaz i inne surowce naturalne od Rosji.

Rozmowa na polu golfowym

- Wczoraj grałem z nim w golfa. Mówi: "Czas iść naprzód z twoim projektem ustawy” – relacjonował Lindsey Graham w wywiadzie dla ABC News. Senator dodał, że dokument zostanie przyjęty po lipcowej wakacyjnej przerwie w Senacie. Zapewnił, że Donald Trump podpisze projekt ustawy.

Zakłada ona wprowadzenie ceł w wysokości 500 proc. na towary pochodzące z krajów, które kupują rosyjską ropę, gaz i inne surowce naturalne. Dotknie to najmocniej Indie i Chiny, które według Grahama kupują 70 proc. ropy eksportowanej przez rosyjskie koncerny. Nałożenie ceł na New Delhi i Pekin, jak powiedział Amerykanin, zmusiłoby je do „zaprzestania wspierania machiny wojennej” i „sprowadzenia Moskwy do stołu negocjacyjnego”. Taki jest cel nowych sankcji.