Cieśnina Ormuz, bo to tam doszło do kolizji tankowców, łączy Zatokę Perską na północnym zachodzie z Zatoką Omańską na południowym wschodzie i prowadzi na Morze Arabskie. Według danych firmy Vortexa śledzącej ruchy statków, od początku 2022 r. do zeszłego miesiąca transportowano przez Ormuz od 17,8 mln do 20,8 mln baryłek ropy naftowej, kondensatu i paliw dziennie.

Reklama

Jedne ładownie puste, drugie pełne ropy

Jak informuje agencja Reutera, we wtorek na wodach cieśniny dwa tankowce zderzyły się 24 mile morskie od wschodniego wybrzeża ZEA. W wyniku kolizji doszło do pożarów na statkach. Straż przybrzeżna Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowała, że ​​ewakuowała 24 osoby z jednej z jednostek o nazwie Adalynn, do portu Khor Fakkan.

Według serwisu monitorującego TankerTrackers.com, Adalynn, tankowiec klasy Suezmax należący do indyjskiej Global Shipping Holding Ltd, miał puste ładownie i płynął w kierunku Kanału Sueskiego w Egipcie.