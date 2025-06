Według jednego z rozmówców agencji Unia Europejska i Wielka Brytania, które są inicjatorami rewizji pułapu cen, są gotowe rozważyć możliwość obniżenia pułapu, nie oglądając się na USA. Duża część rosyjskiej ropy naftowej jest transportowana w pobliżu wód europejskich, więc niezależne działania mogłyby przynieść znaczący efekt.

Bruksela już dłużej nie będzie się oglądać za to co robi w sprawie sankcji na Rosję Donald Trump. We wtorek Financial Times, powołując się na źródła, poinformował, że Komisja Europejska zamierza przyjąć nowy, 18. pakiet sankcji wobec Rosji, który będzie obejmował nie tylko obniżenie pułapu ceny ropy naftowej z obecnych 60 dolarów za baryłkę do 45 dolarów, ale także zakaz korzystania z infrastruktury gazociągu Nord Stream oraz zakaz obsługi rosyjskich gazowców i rosyjskiego surowca we wszystkich terminalach LNG na terenie Unii.

Zakaz wszedłby w życie od początku 2026 r. Ponadto proponuje się wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania przez państwa członkowskie UE z jakiejkolwiek rosyjskiej infrastruktury energetycznej.]