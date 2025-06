Departament Stanu ogłosił częściową ewakuację dyplomatów z ambasad w Iraku, Kuwejcie i Bahrajnie, a Pentagon zezwolił rodzinom wojskowych na dobrowolne opuszczenie miejsc, w których stacjonowali na Bliskim Wschodzie. - Zostaną wywiezieni, ponieważ jest to niebezpieczne miejsce, zobaczymy, co się stanie – powiedział Trump reporterom. - Oni nie mogą mieć broni jądrowej – podkreślił odnosząc się do Iranu.

Niepokój na rynku ropy wywołały też doniesienia CBS News, że Stany Zjednoczone otrzymały informację o gotowości Izraela do przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości operacji militarnej przeciwko Iranowi. Jak twierdzi Helima Croft, szefowa strategii surowcowej w RBC Capital Markets i była analityczka CIA, exodus personelu amerykańskiego z Bliskiego Wschodu zaostrza napięcia geopolityczne.

- Choć nie jest to równoznaczne z nakazem ewakuacji, takich decyzji zwykle nie podejmuje się lekkomyślnie i zazwyczaj wymagają one szczegółowej analizy wywiadowczej. Stwarza to sytuację zwiększonego zagrożenia w regionie - dodała ekspertka.

Od początku kwietnia cena ropy Brent utrzymywała się na poziomie poniżej 68 dolarów za baryłkę, a na początku maja spadła nawet poniżej 60 dolarów, ponieważ kraje OPEC+ zdecydowały się na przyspieszone zwiększenie wydobycia.