Saudyjczycy odpowiedzieli wówczas ogłoszeniem bezprecedensowych obniżek cen ropy, gwałtownym zwiększeniem produkcji i redukcją cen do poziomu 5–10 dolarów za baryłkę. Następnie zaczęli wręcz dopłacać chętnym na surowiec (tzw. cena ujemna). Miesiąc później Kreml został zmuszony do kapitulacji: Rosja powróciła do OPEC+, a w ramach nowej umowy zobowiązała się do największego w historii ograniczenia wydobycia.

Ropa będzie coraz tańsza

Zgodnie z obecnym planem Arabii Saudyjskiej, OPEC+ powinno zwiększyć produkcję o 2,2 mln baryłek dziennie. Co więcej, chociaż Rijad pierwotnie planował przedłużenie procesu do końca 2026 r., teraz nalega, by rynek został zalany nowymi dostawami już w tym roku. Analitycy JP Morgan przewidują, że skutkiem tego może być spadek ceny ropy Brent do poziomu 50–60 dolarów za baryłkę. Rosyjska ropa Urals jest obecnie sprzedawana ze zniżką wynoszącą co najmniej 10 dolarów względem ropy Brent, co oznacza, że jej cena może spaść do 40–50 dolarów.

„The Moscow Times” przypomina, że rosyjski reżim początkowo opracował budżet w oparciu o średnią cenę ropy Urals wynoszącą 69,7 dolara za baryłkę. Już wiosną, gdy Donald Trump rozpoczął wojnę celną, a Arabia Saudyjska postanowiła „odkręcić kurki” na polach naftowych, stało się jasne, że prognoza nie ma szans się spełnić. W marcu cena Urals spadła poniżej 60 dolarów, pod koniec kwietnia wynosiła zaledwie 54 dolary, a w maju ledwo przekroczyła 50 dolarów.

Kreml musiał znowelizować budżet. Przeliczono jego parametry przy założeniu ceny ropy na poziomie 56 dolarów. Zgodnie z nowym planem dochody z ropy i gazu wyniosą 8,3 bln rubli zamiast 10,9 bln, a deficyt budżetowy będzie trzykrotnie wyższy od pierwotnych szacunków i sięgnie 3,8 bln rubli (180 mld zł), zamiast planowanych 1,2 bln.

Patterson szacuje, że Arabia Saudyjska potrzebuje ceny ropy na poziomie 90 dolarów za baryłkę, aby zrównoważyć swój budżet. Przyznaje jednak, że Rijad może obniżyć tę poprzeczkę, zwiększając sprzedaż i czerpiąc zyski z większego wolumenu eksportu. Objęta sankcjami Rosja nie ma takiej możliwości.