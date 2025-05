Ropa będzie mocno tanieć. OPEC+ rzuca wyzwanie Ameryce

Porozumienie eksporterów ropy OPEC+ zwiększy wydobycie, by odzyskać udział w globalnym rynku, utracony na rzecz amerykańskich producentów. Aby to osiągnąć, ropa musi potanieć i to mocno. I tak się dzieje. W czwartek do południa ropa marki Brent potaniała do 63,92 dolara za baryłkę.