Czytaj więcej Ropa Chiny tną import ropy z Rosji, Indie będą następne. Cena surowca spada Chiny zastąpiły połowę rosyjskiej ropy dostawami z Brazylii i Afryki. Indie zmniejszą import od 27 lutego, kiedy zaczną obowiązywać pełne sankcje. W marcu chińskie zakupy ropy z Rosji będą niższe o 70 proc. Już skutkuje to spadkiem ceny surowca.

Ropa z Kazachstanu konkuruje z rosyjską

Ponieważ Kazachstan nie ma nad Morzem Kaspijskim własnego terminala naftowego, musi korzystać z urządzeń rosyjskich. W tym celu powstało konsorcjum CPC. Długość rurociągu łączącego pola naftowe zachodniego Kazachstanu (złoże Tengiz) z terminalem morskim w Noworosyjsku wynosi 1511 km.

Terminal morski wyposażony jest w urządzenia do zdalnego cumowania, które pozwalają na bezpieczny załadunek tankowców w znacznej odległości od brzegu. Do dyspozycji strony kazachskiej są trzy takie stanowiska. CPC jest w stanie transportować około 72,5 mln ton ropy naftowej rocznie z Kazachstanu i do 83 mln ton ropy rocznie przez Rosję. W 2024 r. dostawy ropy kazachskiej na eksport z terminalu w pobliżu Noworosyjska wyniosły 63,01 mln ton.

Miny z czasów drugiej wojny światowej zamknęły terminal w Noworosyjsku

Wątpliwości co do tego, kto zaatakował przepompownię CPC wynikają m.in. z sytuacji z 2022 r. W czerwcu 2022 r. Rosja po raz pierwszy uniemożliwiła Kazachstanowi eksport przez terminal w Noworosyjsku wykorzystując sprawdzone narzędzie – surowce jako narzędzie nacisku. Krótko po tym, jak prezydent Kazachstanu zapowiedział, że nie uzna samozwańczych republik okupowanych przez rosyjskiego agresora na wschodzie Ukrainy, Rosja zmniejszyła, a następnie zatrzymała transport kazachskiej ropy przez Noworosyjsk.

CPC przerwał pracę oficjalnie z powodu konieczności remontu dwóch instalacji cumowniczych. Oficjalnym powodem było „rozminowywanie portu z min z okresu drugiej wojny światowej”. Władze Kazachstanu odpowiedziały na to zapowiedzią budowy własnego terminalu naftowego nad Morzem Kaspijskim. Po tym oświadczeniu terminal CPC szybko stał się wolny od min z drugiej wojny.