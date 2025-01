Łukoil opuści Bułgarię. Sprzedaje swoją rafinerię

Łukoil pozbywa się bułgarskich aktywów, bo utracił tam kontrolowany od 2011 r. naftoport. Dochodzenie bułgarskiego organu antymonopolowego ustaliło, że Łukoil przez lata łamał przepisy antymonopolowe, wykorzystywał dominującą pozycję, nie dopuszczał innych importerów do naftoportu. Koncern został ukarany odebraniem licencji, utratą pozycji operatora naftoportu i karą pieniężną.

Od wiosny 2024 roku władze Bułgarii zakazały Łukoilowi dostarczania rosyjskiej ropy naftowej Urals do rafinerii w Burgas. Rafineria zaczęła kupować ropę CPC Blend, dostarczaną z czarnomorskiego terminalu Jużnaja Ozieriewka, a także norweską ropę gatunku Johan Sverdrup, której jakość jest zbliżona do marki Urals. Rosjanie zmuszeni też zostali do zakupów ropy bliskowschodniej i afrykańskiej, co znacznie podniosło koszty i zmniejszyło zyski.