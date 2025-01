Tłok w naftoporcie Rosji nad Pacyfikiem: tankowce nie wypływają przez sankcje

Transport rosyjskiej ropy bardzo podrożał

Do tego stawki frachtowe na trasie do Chin wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu kilku dni po wprowadzeniu sankcji. Jest to odzwierciedleniem niedoboru tankowców i wysiłków przewoźników, którzy starają się znaleźć nowe możliwości przewozowe, aby zastąpić utracone jednostki. Tankowiec „Sai Baba”, który nie jest objęty sankcjami i wcześniej transportował ropę naftową z zachodnich portów Rosji, po raz pierwszy zawinął do Koźmina.

W tygodniu kończącym się 12 stycznia w Koźminie załadowano sześć tankowców, w porównaniu do ośmiu w poprzednich dwóch tygodniach. Według danych Bloomberga więcej ropy załadował jedynie bałtycki naftoport Primorsk.