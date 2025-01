- Nie ma możliwości szybkiego zastąpienia (tankowców objętych sankcjami) – powiedziało jedno ze źródeł Reutersa. - Nigdzie nie można kupić czegoś takiego. Jednostki te zostały zbudowane specjalnie na potrzeby tych projektów – dodaje informator.

Według źródeł Reutersa, problemy mogą wystąpić przy wydobyciu wszystkich trzech gatunków ropy arktycznej: Nowego Portu ze złoża Nowoportowskiego należącego do Gazprom Nieft, gdzie temperatury mogą sięgać -55 stopni C, ARCO z platformy wiertniczej Prirazlomnaja oraz Warandeja ze złóż Timan-Peczora należących do Łukoilu.

Czytaj więcej Gaz Arktyka pokonała Gazprom dzięki Zachodowi i Chinom Rekordowe straty, zachodnie sankcje na sprzęt i technologie oraz odmowa Chin podpisania nowego kontraktu na rosyjski gaz niweczą plany Gazpromu dobrania się do surowcowego bogactwa mórz Arktyki. Koncern przekłada i rezygnuje z projektów. Nie ma na nie pieniędzy, ani odpowiednich technologii.

Jest to lekka ropa o niskiej zawartości siarki, którą do 2022 r. aktywnie kupowały rafinerie w północno-zachodniej Europie, a po wybuchu wojny i sankcjach Zachodu, zaczęły ją kupować Indie i Chiny. Dzięki jej doskonałej jakości, cena tej ropy zawsze utrzymywała się powyżej sankcyjnego pułapu cenowego krajów G7 (60 dol. za baryłkę).

Jak dużo może stracić Rosja w związku z ostatnimi sankcjami USA i UE

Łączna wielkość produkcji ropy arktycznej wynosi w Rosji 300 tysięcy baryłek dziennie, co stanowi około 10 proc. całego rosyjskiego eksportu ropy drogą morską. Indie i Chiny jasno dały do ​​zrozumienia, że ​​nie są gotowe na przyjmowanie ropy z objętych sankcjami tankowców i zaczęły szukać zastępstwa dla dostaw z Rosji: indyjskie rafinerie rozważają możliwość zakupu ropy WTI ze Stanów Zjednoczonych.