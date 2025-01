Stany Zjednoczone nałożyły w piątek nowe sankcje na rosyjski przemysł naftowy. Są to jedne z najsurowszych sankcji w historii kraju. Uderzyły one w głównych eksporterów, ubezpieczycieli, firmy handlowe i marynarkę wojenną.



Chiny i Indie zmieniają dostawców ropy

Sankcje objęły dwie duże spółki naftowe: państwowy Gazpromnieft i prywatny Surgutnieftiegaz, ich spółki zależne, kilku dyrektorów, a także towarzystwa ubezpieczeniowe Inogosstrach i AlfaStrachowanie, które ubezpieczały transporty ropy naftowej do „zaprzyjaźnionych" krajów. Na liście znalazło się również ponad 180 statków przewożących ropę, firm handlujących ropą, w tym tych, które zdaniem władz USA są powiązane z nielegalnym handlem rosyjską ropą, oraz firm świadczących usługi na polach naftowych.

Nowe sankcje najbardziej zabolą głównych sponsorów rosyjskiej wojny - chińskie i indyjskie rafinerie. To już się dzieje, bo jak poinformowały Reuters dwa chińskie źródła handlowe, rafinerie Chin zmniejszyły zakupy w Rosji i pilnie szukają surowca na Bliskim Wschodzie.

Jak podaje Matt Wright, główny analityk ds. żeglugi w firmie Kpler, na liście objętych sankcjami statków znajduje się 143 tankowce, które w 2024 r. przewoziły ponad 530 milionów baryłek rosyjskiej ropy naftowej, co stanowi około 42 proc. całego morskiego eksportu ropy z Rosji. Z tej ilości około 300 milionów baryłek trafiło do Chin, większość pozostałej ropy trafiła do Indii.

Czytaj więcej Gospodarka Chiny nie chcą floty cieni Putina. Dołączają do zachodnich sankcji Największy chiński operator portów zamknął je dla tankowców z rosyjskiej floty cieni, które są objęte amerykańskimi sankcjami. To jednak za mało, by Kreml przestał zarabiać na swoją wojnę.

Flota cieni płynie na złom

„Te sankcje znacznie zmniejszą flotę tankowców, które mogą dostarczać ropę naftową z Rosji w krótkim okresie, co doprowadzi do wyższych stawek frachtowych” – ocenia Wright. Według singapurskiego tradera, w ciągu ostatnich 12 miesięcy objęte sankcjami tankowce transportowały do ​​Chin około 900 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie.