Handel tylko za rupie

Choć handel odbywał się za niewymienialne rupie (tego wymaga prawo Indii), Rosjanie godzili się z tym, bo Indie były obok Chin największym klientem. Według licznika sprzedaży rosyjskich kopalin fińskiego instytutu CREA, od początku wojny do 24 grudnia 2024 r. Indie dorzuciły do wojennej kasy Kremla 117,92 mld euro za kupiony węgiel i ropę. Z tego za samą ropę jest to kwota ponad 105 mld euro. Dla porównania: w wypadku Chin jest to 160 mld euro, a Unii – 110,87 mld euro, przy czym od 2023 r. unijne zakupy rosyjskiego surowca kontynuowały tylko Węgry, Słowacja, Czechy i Grecja.

W ostatnich tygodniach w Indiach wielkość dostaw rosyjskiej ropy gwałtownie spadła. Ma to związek, z zaostrzeniem przez kraje zachodnie sankcji wobec floty cieni Putina i skutecznych ataków ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. Ponadto Moskwa znajduje się pod presją, aby spełnić cele zmniejszenia produkcji ustalone przez porozumienie eksporetrów OPEC+.