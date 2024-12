Twój tekst jest w dużej mierze poprawny, ale znalazłem kilka miejsc, które można poprawić, aby był bardziej spójny i precyzyjny. Oto poprawiona wersja:

„Wznowiono transport ropy naftowej na Węgry ropociągiem „Przyjaźń”. Zaopatrzenie Węgier w energię jest zapewnione” – poinformował na portalu społecznościowym minister spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó.

Paliwa z rosyjskiej ropy na stacjach MOL

Choć cytat pojawił się we wszystkich głównych rosyjskich agencjach i gazetach, to ze strony rosyjskiej do tej pory nikt go nie potwierdził. Główna rządowa agencja TASS również nie uzyskała potwierdzenia od koncernu Transnieft, który odpowiada za transport rosyjskiej ropy i paliw rurociągiem „Przyjaźń”. Rosjanie od początku nie ujawniali szczegółów dotyczących przerwania dostaw na Węgry.

Czytaj więcej Ropa Rosja wstrzymała dostawy ropy na Węgry. To nagła decyzja Transnieft bez uprzedzenia wstrzymał 19 grudnia pompowanie ropy rurociągiem „Przyjaźń" do rafinerii na Węgrzech i Słowacji (MOL). Oficjalnie z powodów technicznych na terenie Rosji.

Agencja TASS napisała: „21 grudnia agencja BiełTA (białoruska agencja kontrolowana przez reżim Łukaszenki – red.) poinformowała, powołując się na spółkę Gomeltransnieft, o wznowieniu wstrzymanego ze względów technicznych tłoczenia ropy rurociągiem „Przyjaźń”". Nie wiadomo jednak, w jakim kierunku odbywa się transport, ponieważ na Białorusi (w Mozyrzu) naftociąg odgałęzia się na dwie nitki – północną, prowadzącą do Polski i Niemiec, oraz południową, zaopatrującą Węgry, Słowację i Czechy.