Oligarcha wieszczy bardzo tanią ropę z powodu wygranej Trumpa

Jeden z najbliższych Kremlowi oligarchów tak skomentował zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA: „Dzień dobry, nowy świecie. Do maja ropa potanieje do 50 dolarów i wydaje się, że wszędzie zapanuje pokój” – napisał Oleg Deripaska na portalu społecznościowym.

Trump zaleje świat ropą i zakończy wojnę na Ukrainie

Tym samym nawiązał do tego, co w swoim pierwszym przemówieniu po wygranych wyborach Donald Trump powiedział o rynku ropy: „Mamy więcej czarnego złota niż jakikolwiek inny kraj na świecie! Więcej niż Arabia Saudyjska, więcej niż Rosja”. I zapowiedział rozpoczęcie „masowej produkcji”. Po tym stwierdzeniu ropa marki Brent potaniała od razu o 2 proc. do 74,47 dolarów za baryłkę, a kontrakty terminowe na amerykańską WTI spadły o 1,39 proc. do 70,99 dolarów za baryłkę.

Zdaniem Trumpa ropa i rosyjska agresja na Ukrainę są ściśle powiązane. Trump mówił wcześniej, że rozwiąże kryzys ukraiński w ciągu 24 godzin. Jego zdaniem przy cenie ropy na poziomie 40 dolarów za baryłkę Rosja nie będzie mogła prowadzić działań militarnych, a ropa na poziomie 100 dolarów za baryłkę pozwalała Moskwie dysponować dużym budżetem wojskowym.

Koncerny naftowe USA wsparły Trumpa

„The Moscow Times” przypomina, że amerykańskie koncerny naftowe lobbowały na rzecz wyboru Trumpa i sponsorowały jego kampanię prezydencką. W zamian za to nowy prezydent ma zapewnić przemysłowi naftowemu dodatkowe ulgi środowiskowe i podatkowe, co zwiększy wydobycie i da impuls do wzrostu kapitalizacji spółek surowcowych.