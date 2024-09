Czytaj więcej Dane gospodarcze Wojna odbija się na Rosji. Inflacja jest już niemal dwucyfrowa Rosjanie zaczynają odczuwać coraz boleśniej skutki rozpętanej przez Putina wojny. I to nie tylko na froncie, ale też w życiu codziennym. Inflacja w Rosji jest najwyższa od agresji Kremla na Ukrainę. To pochodna spadku podaży, braku konkurencji i ogromnych kłopotów z importem. Ceny idą w górę mimo nacisków Kremla na rynek.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej przychody Rosji ze sprzedaży ropy i gazu spadły w sierpniu o 1,6 mld dolarów, do 15,3 mld dolarów i były najniższe od roku. Nawet jeśli ceny ropy ustabilizują się na poziomie 60 dolarów, budżet się nie domknie „ze względu na wysokie koszty obrony wojskowej” – pisze Rosbank. Zakupy dla armii będą stanowić w tym roku prawie 30 proc. wszystkich wydatków budżetowych. To ich najwyższy udział w budżecie od czasu ZSRR.

Aby zrekompensować niedobór dochodów, zgodnie z regułą fiskalną, rząd musi sięgnąć do Funduszu Narodowego Dobrobytu. Wbrew nazwie nie służy od do finansowania poprawy życia Rosjan, ale do finansowania najeźdźczej wojny. Dlatego w stanie płynnym, czyli niewydanych, zostało tam już tylko 4,8 biliona rubli (50 mld dol.), z czego 1,3 biliona zostało już zarezerwowanych na grudniowe wydatki, zauważa Jewgienij Suworow, ekonomista CentroCredit Bank. „To, co rząd zrobi w tej sytuacji, to wielka niewiadoma” – zauważa Suworow. Wielu ekonomistów uważa, że jedyne co może Kreml zrobić, to ciąć wydatki socjalne. Jednak oznacza to ryzyko wzrostu, i tak już znacznego, niezadowolenia społecznego, którego reżim Putina boi się bardziej niż dronów Ukrainy.