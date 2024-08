Tankowce z ropą z Rosji mają zachodnie ubezpieczenia i nowe miejsce przeładunku

Nowe miejsce przeładunku ropy na pełnym morzu

Rosyjscy handlarze ropą znaleźli też nowe miejsce do przeładunku na Morzu Śródziemnym. Dotąd sposób przetankowywania ropy z tankowca na tankowiec odbywał się najczęściej u greckich wybrzeży. Greckie ćwiczenia morskie poważnie utrudniły Rosjanom przeładunek w Zatoce Lakońskiej, akwenie położonym około 180 km na południowy zachód od Aten, gdzie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzmógł się rosyjski ruch między tankowcami.

Pod naciskiem greckiej marynarki wojennej rosyjscy handlarze ropą znaleźli więc nowe miejsce do przeładunku ropy na Morzu Śródziemnym. To pokazuje, jak trudno będzie ograniczyć tę działalność, co niepokoi zarówno organy regulacyjne, jak i rządy krajów Unii, pisze Bloomberg, powołując się na dane dotyczące śledzenia statków.

To nowe miejsce leży w pobliżu miasta Nador na wschodnim wybrzeżu Maroka na Morzu Śródziemnym. Od zeszłego miesiąca grecka marynarka wojenna prowadzi ćwiczenia morskie w rejonie, w którym odbywał się handel, próbując go powstrzymać.

Wielkie tankowce w pobliżu Maroka

Super tankowiec Rolin odbierał ropę Urals z mniejszego tankowca Serendi, zacumowanego w pobliżu marokańskiego miasta. Serendi to statek klasy Aframax. Do portu przypłynęły także dwa inne tankowce – Ocean AMZ i Sea Fidelity. W zeszłym miesiącu wszystkie trzy tankowce załadowały około 730 tysięcy baryłek Urals z rosyjskiego portu Primorsk na Morzu Bałtyckim.

Około 80 proc. rosyjskiej ropy Urals trafia do Azji, głównie do Indii i Chin. Stosowanie przeładunku na morzu zapewnia korzyści Rosjanom w transporcie dalekobieżnym, jednak państwa europejskie coraz częsciej odmawiają zgody na takie operacje w pobliżu swoich wybrzeży. w praktyce mogą niewiele, bo Rosjanie robią to zazwyczaj na granicy wód miedzynarodowych.

Ceuta, hiszpańska enklawa położona na zachód od Maroka, była wcześniej popularnym miejscem przeładunku ładunków Urals, ale w zeszłym roku była w dużej mierze niewykorzystana ze względu na naciski władz lokalnych i UE.