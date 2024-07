Exxon Mobil dostarczy 3,9 mln baryłek kontraktu, podczas gdy Macquarie Commodities Trading US LLC dostarczy resztę, poinformował DOE. Średnia cena zakupu ropy wynosi około 76,92 USD za baryłkę – wynika z informacji DOE.

Ten zakup jest najnowszym z serii kontraktów mających na celu uzupełnienie krajowych zapasów awaryjnych ropy po rekordowym uwolnieniu 180 milionów baryłek w 2022 roku. Sprzedaż ta była próbą kontrolowania cen benzyny, które wzrosły do ponad 5,00 USD za galon po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Zmniejszyło to również rezerwy do najniższego poziomu od 40 lat – przypomina Reuter.

Stany Zjednoczone mocno zwiększają strategiczne zapasy ropy naftowej

DOE poinformował, że od tego czasu odkupiło łącznie 43,25 miliona baryłek po średniej cenie około 77 USD za baryłkę, po sprzedaży ropy po około 95 USD za baryłkę podczas uwolnienia w 2022 roku, co nazwało „dobrą okazją dla podatników”. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową były notowane po około 76 USD za baryłkę w poniedziałek. DOE współpracował również z Kongresem w celu anulowania wcześniej zaplanowanej sprzedaży 140 milionów baryłek ropy z rezerw, co według departamentu powinno być wliczane do uzupełnienia zapasów. „Zgodnie z obietnicą zabezpieczyliśmy 180 milionów baryłek z powrotem do Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej uwolnionych w odpowiedzi na wojnę Putina na Ukrainie – i osiągnęliśmy to, uzyskując dobrą ofertę dla podatników i utrzymując gotowość największych na świecie Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej” – powiedziała Sekretarz Energii Jennifer Granholm.