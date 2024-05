Był to poważny zastrzyk ropy na globalnym rynku i spowodował spadek cen. Taktyka Iranu byłaby skuteczna, gdyby nie pandemia. W 2020 r. światową gospodarkę ogarnęła stagnacja, popyt na ropę jak i na inne surowce, gwałtownie się zmniejszył. Iran odczuł to dotkliwie. Pompy na polach naftowych spowolniły do 2,73 mln baryłek. Z tego 1 mln baryłek stanowił eksport. Do 2023 r. Iran zwiększył wydobycie ropy do 3,3 mln baryłek dziennie, co przy krajowym popycie na poziomie 1,92 mln baryłek dziennie, oznaczało poważny spadek eksportu (ok. 1,5 mln baryłek dziennie).

Sankcje na Rosję za agresję na Ukrainę uderzyły rykoszetem w irańskie interesy naftowe. Rosyjskie koncerny zaczęły sprzedawać swój surowiec w pokaźnym dyskontem (ok. 30 dol. w stosunku do marki Brent). Weszły tym samym na rynki, do tej pory zajmowane przez Iran — chiński i indyjski.

Analitycy są zdania, że sytuacja na rynku ropy jest bardzo dynamiczna. Rosyjskie rafinerie, uszkadzane w ostatnim czasie przez ukraińskie drony, zatrzymują produkcję, co przekłada się na mniejszą aktywność rosyjskiej „floty cieni”. To szansa dla Iranu na ponowne zwiększenie eksportu swojego surowca.