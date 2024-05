IEA spodziewa się, że popyt na ropę naftową w tym roku wyniesie 103,16 mln baryłek dziennie. Tym samym prognoza dynamiki popytu obniżyła się do 1,06 mln baryłek dziennie z 1,20 mln baryłek. Oczekuje się, że światowy popyt na ropę w 2025 roku osiągnie 104,34 mln baryłek dziennie.

Czytaj więcej Paliwa Rosja po prośbie do Kazachstanu. Obawia się braków paliwa po ukraińskich atakach Władze Rosji poprosiły Kazachstan o utworzenie funduszu rezerwowego w wysokości 100 tysięcy ton benzyn. Jednocześnie zawarta została już umowa o wykorzystaniu rezerw zgromadzonego w Kazachstanie paliwa.

Agencja oceniła też rzeczywiste wydobycie krajów - członków porozumienia OPEC+ (22 kraje-eksporterzy z OPEC i spoza organizacji, m.in. Rosja, Kazachstan i Azerbejdżan). Wcześniej kraje OPEC i sojusz OPEC+ wyłączały ze swoich obliczeń dane IEA, zastępując je informacjami firm analitycznych Wood Mackenzie i Rystad Energy. Naciskała na to Rosja, której wicepremier Nowak wyjaśnił, że wynika to „ze stronniczości agencji”, której „pewne postawy” widać w wypowiedziach na temat analiz rynku energii.

Mieli zmniejszyć wydobycie, a zwiększyli

Według IEA sojusz OPEC+ ograniczył w kwietniu wydobycie ropy o 170 tys. baryłek dziennie w porównaniu do marca do 34,48 mln baryłek dziennie, przekraczając docelowe poziomy wydobycia ropy o 510 tys. baryłek dziennie. Według analityków agencji, w kwietniu wydobycie ropy wszystkich 22 członków OPEC+ spadło o 90 tys. baryłek dziennie, do 41,43 mln baryłek dziennie. Produkcja członków kartelu OPEC zwiększyła się natomiast o 120 tys. baryłek dziennie, do 26,97 mln baryłek dziennie.

Czytaj więcej Ropa Chiny zasysają rosyjską ropę, której nie chcą już Indie Eksport ropy morskiej z Rosji wzrósł w ostatnim tygodniu marca do najwyższego poziomu w tym roku: 3,74 mln baryłek dziennie. To efekt przejęcia przez Chiny surowca, którego nie chcą już przerabiać indyjskie rafinerie.

Na posiedzeniu komitetu monitorującego OPEC+ 3 kwietnia zauważono, że na początku roku wiele krajów, które wcześniej zobowiązały się zmniejszyć wydobycie, w rzeczywistości przekroczyło uzgodniony poziom produkcji. W maju OPEC informował, że Irak i Kazachstan w ramach swoich zobowiązań zrekompensują do końca roku nadprodukcję ropy na poziomie 1 mln baryłek dziennie.