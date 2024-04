Ropa gwałtownie tanieje. Rynek patrzy na USA i Izrael

- Jesteśmy ostrożni, jeśli chodzi o perspektywy cen ropy naftowej na obecnym poziomie. Wiele będzie zależeć od tego, jak rygorystycznie członkowie OPEC+ wdrożą cięcia w wydobyciu w drugim kwartale 2024 roku – oceniają analitycy kanału „Moje inwestycje”.

Kluczowy Bliski Wschód

Według analityków Citi obecne ceny ropy nie uwzględniają potencjalnej kontynuacji bezpośredniego konfliktu między Iranem a Izraelem. W podstawowym scenariuszu Citi założono także, że napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymają się na niezwykle wysokim poziomie, co będzie wspierać ceny surowców.

Bank of America dostrzegł możliwość ponownego wzrostu cen ropy w przypadku poważnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeśli między Izraelem a Iranem wybuchnie wielomiesięczna wojna, doprowadzi to do zakłóceń w dostawach irańskiej ropy. W takim przypadku ceny mogłyby wzrosnąć o 30–40 dolarów za baryłkę. W tym scenariuszu w drugim kwartale 2024 roku cena baryłki ropy Brent mogłaby osiągnąć 130 dolarów za baryłkę, a cena WTI mogłaby wzrosnąć do 123 dolarów za baryłkę.

Według prognoz banku, w przypadku wojny, produkcja w Iranie mogłaby zostać zmniejszona o 1,5 mln baryłek dziennie. Następnie kraje OPEC+ prawdopodobnie zaczną dostarczać na rynek więcej ropy, ale będzie to prowadzić do zmniejszenia wolnych mocy produkcyjnych sojuszu. W efekcie w 2025 r. cena ropy Brent wyniesie 100 dolarów za baryłkę, a cena WTI – 93 dolarów za baryłkę – ocenia Bank of America.

Francuski Societe Generale uważa, że ​​ryzyko geopolityczne prawdopodobnie stanie się integralną częścią rynku ropy w dającej się przewidzieć przyszłości. „W dalszym ciągu postrzegamy możliwość bezpośredniej akcji wojskowej między USA a Iranem jako potencjalne ryzyko, jej prawdopodobieństwo wzrosło z 5 proc. do 15 proc” - pisze bank w analizie.