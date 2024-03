Indie tną zakupy ropy z Rosji. Boją się sankcji USA

Reuters zauważa, że ​​sytuacja ta doprowadzi do zmniejszenia importu ropy z Rosji do Indii i jednocześnie do wzrostu kosztów czarterów w związku ze zmniejszeniem liczby tankowców. A to z kolei przełoży się na spadek atrakcyjności rosyjskiego surowca, którego jedynym walorem są duże zniżki oferowane przez rosyjskie koncerny naftowe.

Czytaj więcej Transport Sankcje jednak działają. Rosyjska flota tankowców nie może załadować ropy Duża część tankowców używanych przez Rosję została uziemiona przez amerykańskie sankcje. Spośród 50 jednostek wpisanych na czarną listę, na połowę nie załadowano rosyjskiej ropy od października minionego roku.

Niemal 80 mld euro

Indie są obok Chin największym sponsorem rosyjskiej wojny rozpętanej przez rosyjski reżim na Ukrainie. Przed 24 lutego 2022 r. importowały minimalne ilości rosyjskiej ropy. Ale już w marcu 2022 roku, kiedy rosyjskie wojska mordowały Ukraińców i niszczyły Ukrainę, państwowe koncerny naftowe Indian Oil Corporation (IOC) i Hindustan Petroleum kupiły 6 milionów baryłek ropy marki Urals za pośrednictwem firmy z Holandii, która też dobrze na tym zarobiła.

Łącznie od początku wojny Indie dołożyły do wojennej kasy Kremla 69 mld euro za importowaną ropę i 9,01 mld euro za węgiel (dane licznika Russia Fossil Tracker ustanowionego w dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę przez fiński instytut CREA).