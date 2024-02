USA nie chcą pozwolić OPEC+ rządzić na rynku ropy. Zwiększają produkcję

OPEC+ musi spowolnić pompy

Kwoty wydobycia ropy OPEC+, z wyłączeniem Angoli, która opuściła sojusz, spadły od początku 2024 roku o około 1 mln baryłek dziennie. Całkowity limit wynosi obecnie 39,425 mln baryłek dziennie, nie licząc Brazylii, której produkcja według szacunków ekspertów, wynosi prawie 3 miliony baryłek dziennie.

Przez cały 2024 rok członkowie OPEC+ będą nadal dobrowolnie ograniczać produkcję powyżej kwot łącznie o 1,66 mln baryłek dziennie, z czego na Rosję i Arabię ​​Saudyjską przypada po 500 tys. Dodatkowo w pierwszym kwartale Moskwa ogranicza eksport ropy o 500 tys. baryłek dziennie (300 tys. baryłek ropy, kolejne 200 tys. produktów naftowych), a Riyad ogranicza wydobycie o 1 mln baryłek dziennie. Również do końca marca pozostałe kraje redukują wydobycie ropy o kolejne 700 tys. baryłek dziennie.

Co do rosyjskich redukcji, to wielu ekspertów wątpi, czy rzeczywiście mają miejsce. Rosja nie pozwała na jakiekolwiek kontrole swojego wydobycia. Dane o eksporcie są od wojny utajnione. Kreml podaje do publicznej wiadomości to, co mu pasuje.

Eksport ropy, pomimo sankcji pozostaje głównym źródłem zasilania wojennego budżetu rosyjskiego reżimu. Im jednak niższa cena ropy z legalnych źródeł, tym mniej chętnych na ryzykowanie łamania sankcji i zakupy u rosyjskich koncernów. Te z kolei muszą dawać większe zniżki, by znaleźć klientów, więc mniej zarabiają i odprowadzają podatków.