Rosyjska ropa przebiła pułap cenowy dzięki Chinom, Indiom i Turcji

Średnia cena rosyjskiej ropy marki Urals, na podstawie której naliczane są w Rosji koncernom podatki zasilające wojenny budżet Kremla, w 2023 roku spadła o 17,2 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 62,99 dolara za baryłkę. Najlepszy dla rosyjskich eksporterów był grudzień, w którym Urals podrożała o 27,3 proc. do 64,23 dolarów za baryłkę - pochwaliło się rosyjskie ministerstwa finansów.

Dla porównania w okresie styczeń-grudzień 2022 roku, kiedy jeszcze nie obowiązywał pułap cenowy, ropa z Rosji sprzedawała się na rynku po średnio 76,09 dolara za baryłkę. Od 5 grudnia zaczął obowiązywać pułap cenowy i rosyjski surowiec potaniał od razu do 50,47 dolarów.

Stare tankowce pływają wszędzie

W grudniu 2023 r. cena baryłki europejskiego surowca North Sea Dated (pięć gatunków ropy z Morza Północnego w tym Brent) wyniosła 77,88 dol. A to oznacza, że rosyjscy eksporterzy dawali klientom rabat w wysokości 13,65 dolara. Skusili się na to głównie odbiorcy z Indii, Chin i Turcji, czyli krajów które nie potępiły rosyjskiej agresji i zbrodni popełnianych na Ukrainie, i których firmy bez skrupułów wykorzystują sytuację do robienia interesów.

Kupując ropę powyżej pułapu 60 dol. korzystały z usług rosyjskiej floty cieni - starych, przeznaczonych na złom tankowców, skupionych przez Kreml w celu ominięcia sankcji. Takie dostawy nie mogą być ubezpieczane przez zachodnie towarzystwa a to one kontrolują 95 proc. tego rynku.